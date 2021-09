Cảnh báo lũ trên một số sông lớn ở Hà Tĩnh

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm nay đến ngày 10/9 trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ thượng nguồn có khả năng lên 3 - 6m, hạ nguồn có khả năng lên 2 - 3m.

Ngày hôm nay (7/9), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa.

Trong 3h vừa qua (20h - 23h), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to và dông như: Thạch Điền: 68.6mm, Sơn Trường: 61.4mm, Hương Sơn: 45.4mm, TP Hà Tĩnh: 36.4mm…

Dự báo trong khoảng 1 - 3h tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên.

Dự báo do ảnh hưởng của áp cao lục địa kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm nay đến ngày 9/9, toàn tỉnh có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó từ đêm nay đến chiều ngày mai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở thượng nguồn các sông có khả năng ở mức BĐ1, hạ nguồn các sông ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.

P.V