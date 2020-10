Cập nhật mưa lũ ở Hà Tĩnh: Quốc lộ 12C sạt lở, không thể lưu thông

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ nay đến ngày 21/10 Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, có ngày đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600mm, có nơi trên 700mm.

Mưa lớn khiến nhiều xã ở Hương Khê bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Ảnh Dương Chiến

Hiện nay (18/10), trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to; lượng mưa tính từ 07h/15 đến 7h/18/10 ở các khu vực phổ biến 177 - 395mm, ở một số khu vực cao hơn như Hòa Duyệt 406mm, Chu Lễ và Hà Tĩnh 407mm.

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và dịch dần lên phía Bắc nên từ nay đến ngày 21/10 Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, có ngày đặc biệt to (từ ngày 18/10 đến ngày 19/10 khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to), tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600mm, có nơi trên 700mm.

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Nước đã tràn vào nhiều nhà dân ở xã Hương Đô...

.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho một số hộ dân bị ngập.

Từ chiều tối 15 đến sáng nay, trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa lớn diện rộng, gây ra ngập úng, chia cắt một số tuyến đường giao thông và cầu tràn ở một số xã như: Hương Thủy, Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Đô, Hương Giang, Gia Phố... Ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê

. Ảnh Hữu Đồng

Sau đợt mưa kéo dài mấy ngày liền trên diện rộng, tại huyện Thạch Hà đến sáng nay, 18/10 nhiều đia phương như Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Thạch Ngọc, Tượng Sơn... đã bị ngập cục bộ. Mưa lớn khiến nhiều nơi nước đã tràn vào nhà dân, trường học, công sở và đặc biệt là làm hư hại các loại cây hoa màu vụ Đông.

Trên địa bàn Hương Sơn những ngày qua mưa to đến rất to, mực nước tại sông Ngàn Phố dâng cao. Một số tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt. Tại cầu tràn từ Thị trấn Phố Châu bắc qua xã Sơn Giang, nước sông chảy mạnh băng qua tràn khiến giao thông bị chia cắt.

Đến sáng nay, mực nước sông tại Trạm Hòa Duyệt (Vũ Quang) lên mức báo động 2, nước sông lên nhanh đã khiến xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang bị ngập sâu, một số thôn đã bị cô lập.

Các con đường chính vào thôn Yên Du (xã Đức Lĩnh) bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Thôn 5 (xã Đức Bồng) bị chia cắt hoàn toàn.

Tại xã Đức Giang, nước sông Ngàn Sâu lên nhanh trong đêm đã khiến các thôn 1, 2, 3 Bồng Giang bị cô lập, chia cắt cục bộ. Hiện trên địa bàn Vũ Quang tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Nhiều người dân ở các vùng thấp trũng đang chuẩn bị triển khai vận chuyển đồ đạc, di dời đến nơi an toàn, đề phòng lũ lên bất ngờ. (Ảnh chụp tại nhà văn hóa thôn 3 Bồng Giang (xã Đức Giang).

Hiện lực lượng chức năng, người dân đã và đang phối hợp tổ chức chốt chặn ở các điểm nguy hiểm để cảnh báo người dân không qua lại.

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Vũ Quang, đến sáng nay (18/10), tại 3 xã vùng hạ du có 615 hộ dân bị cô lập. Trong đó, xã Đức Lĩnh có 3 thôn (65 hộ): Yên Du, Cừa Lĩnh, Mỹ Ngọc; xã Đức Giang có 3 thôn (400 hộ): 1, 2, 3 Bồng Giang; xã Đức Bồng có 3 thôn (150 hộ). Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo các địa phương chủ động các phương án ứng phó, di dời dân, tài sản, nhất là vùng có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại Can Lộc, mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ nhiều nơi... Ảnh Võ Đạt

Lực lượng chức năng Can Lộc chốt chặn tại các trục đường bị ngập lụt. Ảnh Võ Đạt

Tại Can Lộc, một người đàn ông đi đánh cá trong mưa đã không may bị mất tích. Theo đó, anh Trần Văn Doãn, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố 9 (thị trấn Nghèn) đi thả lưới bắt cá tại cánh đồng thôn Đoàn Kết (xã Thiên Lộc, Can Lộc). Khoảng 20 giờ cùng ngày, người nhà không thấy anh Doãn về nên tổ chức đi tìm kiếm.

Theo ông Bùi Viết Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm, tuy nhiên, do mưa to kèm nước dâng cao, nên đến nay vẫn chưa chưa tìm thấy.

Ảnh: Thăng Long

Ảnh: Thăng Long

Mưa lớn đã làm sạt lở tại Km52 QL12C trên địa bàn huyện Kỳ Anh đoạn tiếp giáp Quảng Bình. Hiện QL12C không thể lưu thông. Một số địa phương ở Kỳ Anh bắt đầu ngập cục bộ như Kỳ Lạc (thôn Lạc Thanh, Lạc Thắng, Lạc Trung); xã Kỳ Thượng; một số thôn ở xã Lâm Hợp và xã Kỳ Sơn...

Nhóm P.V