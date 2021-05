Dự báo, từ ngày 20/5, nắng nóng ở Hà Tĩnh sẽ gia tăng về cường độ

Theo ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 20/5, nắng nóng ở Hà Tĩnh sẽ gia tăng về cường độ.

Dự báo, từ ngày 20/5, nắng nóng ở Hà Tĩnh sẽ gia tăng về cường độ, khả năng đến ngày 24/5 sẽ kết thúc đợt nắng nóng này.

Ngày hôm nay (18/5), nắng nóng xảy ra ở vùng núi phía Tây, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 36,1 - 36,80C, độ ẩm thấp nhất 55 - 57%; vùng đồng bằng và ven biển 30,7 - 34,70C, độ ẩm thấp nhất 63 - 73%.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh dần về phía Đông nên ngày mai (19/5), nắng nóng mở rộng ra toàn tỉnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 370C, vùng núi có nơi 380C; độ ẩm thấp nhất dao động 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12 giờ đến 16 giờ.

Cảnh báo: Từ ngày (20/5) nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ; và khả năng đến ngày 24/5 sẽ kết thúc đợt nắng nóng này.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

P.V