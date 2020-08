Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh cảnh báo về đợt mưa to bắt đầu từ hôm nay

Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ 1 - 3/8, trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có mưa to gây ra nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi...

Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho biết: Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (có khả năng thành bão nhưng cơn bão cũng sẽ nhỏ, ở mức cấp 8) nên khả năng từ ngày 1 - 3/8, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh sẽ bắt đầu xuất hiện từ sáng ngày 1/8 kéo dài tới chiều 2/8, sau đó là mưa rào rải rác. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

“Sau thời gian nắng nóng kéo dài, đất bị khô nứt, đặc tính của đất bị phá vỡ, bề mặt thảm phủ bị suy giảm nên khi có mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, nhất là tại các huyện miền núi như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Khu vực đô thị, vùng trũng thấp cần đề phòng ngập úng”, ông Trần Đức Bá thông tin.

Đợt mưa này sẽ cung cấp lượng nước lớn cho các hồ đập ở Hà Tĩnh.

Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh nhìn nhận, nhiều ngày qua không có mưa, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguồn nước các hồ đập xuống thấp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp ở các địa phương nên đợt mưa lớn dịp này sẽ bổ sung lượng nước cực kỳ quan trọng.

Thời gian sau đó, thời tiết ở Hà Tĩnh phổ biến là ít mưa ngày nắng, tuy nhiên, nắng nóng không gay gắt, kéo dài như các đợt trước đó.

V.Đ