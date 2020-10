Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn thông tin mới nhất về tình hình mưa đêm nay tại Hà Tĩnh

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm nay và ngày mai (19/10) khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn khiến đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh ngập nước

Từ đêm qua đến ngày hôm nay (18/10), phía bắc Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, phía nam có mưa rất to có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa tính từ 19h ngày 17/10 đến 13h ngày 18/10 khu vực phía bắc phổ biến 15 - 40mm, khu vực phía nam 72 - 140mm, riêng Hương Trạch 171mm, TP Hà Tĩnh 219mm.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay đến ngày 21/10 có mưa to đến rất to (đêm nay và ngày mai (19/10) khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to), tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

D.A