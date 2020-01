Hà Tĩnh mưa rét hết tháng 1, nền nhiệt tăng nhẹ từ tháng 2

Dự báo trong những ngày cuối tháng 1 (dương lịch) thời tiết Hà Tĩnh tiếp tục rét. Vào những ngày đầu tháng 2 (dương lịch) nền nhiệt độ có xu thế tăng lên, một số ngày còn có nắng nhẹ.

Người dân Hà Tĩnh cảm thấy rét buốt khi ra đường vào những ngày này

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin: Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên khu vực Hà Tĩnh có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động ở mức 14,2 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 15,5 - 16,5 độ C.

Trong những ngày tới, do không khí lạnh còn tiếp tục được tăng cường vào ngày 29/1 (mùng 5 tết) nên khu vực Hà Tĩnh đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét đến ngày 31/1.

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tăng cường tiếp theo cường độ chỉ ở mức trung bình nên nền nhiệt ở mức tương đương như những ngày vừa qua và ít có khả năng giảm thấp hơn.

Du khách khi du xuân cũng phải mặc đủ ấm

Các ngày từ 1 - 3/2, không khí lạnh suy yếu nên phổ biến không mưa, nền nhiệt có xu thế tăng dần, thấp nhất dao động ở mức 16 – 18 độ C, cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 23 – 25 độ C; trưa, chiều trời hửng nắng, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Trong những ngày tiếp theo, khu vực Hà Tĩnh khả năng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng các ngày 4, 8 và 12/2. Các đợt không khí lạnh những ngày này không mạnh nên dự báo nền nhiệt không giảm sâu, chỉ gây rét nhẹ từ 2 - 3 ngày, các ngày có không khí lạnh về có mưa nhỏ rải rác, những ngày khác phổ biến ít mưa.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, vào những ngày đầu tháng 2 (dương lịch) nền nhiệt độ có xu thế tăng lên, một số ngày còn có nắng nhẹ nên thuận lợi hơn cho sự phát triển của cây trồng, vật nuôi.

Văn Đức