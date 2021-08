Hấp dẫn clip “thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên TikTok của người trẻ Hà Tĩnh

Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên ứng dụng Tiktok do Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) phát động đã thu hút đông đảo người dân Hà Tĩnh tham gia, trong đó có rất nhiều bạn trẻ đăng ký với những clip chất lượng, hấp dẫn.

“Xin chào! Mình là Đinh Gái, đến từ Trường Mầm non Thị trấn Tây Sơn. Xin mời các bạn cùng mình tham gia thử thách làm tuyên truyền viên dân số do Tổng cục DS-KHHGĐ phát động, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về KHHGĐ, sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số...”.

Video tham gia cuộc thi của cô giáo Đinh Nữ Gái.

Cô giáo Đinh Nữ Gái bắt đầu phần thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” của mình trên ứng dụng TikTok với chất giọng truyền cảm, ngoại hình xinh xắn và lối dẫn tự nhiên như thế.

Trong phần thi của mình, cô Gái đã cung cấp cho người xem những kiến thức cơ bản về tình dục an toàn, các biện pháp tránh thai dành cho nam và nữ; lời khuyên dành cho các bạn trẻ để tránh mang thai ngoài ý muốn và phòng các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục...

Với hình thức dự thi là làm video trên TikTok - một ứng dụng đang được giới trẻ rất ưa thích, cuộc thi đã thu hút không ít học sinh tham gia.

Poster tuyên truyền của cuộc thi.

Mặc dù được dựng trên nội dung có sẵn nhưng những video dự thi của các bạn trẻ đến từ Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) gây ấn tượng với người xem bằng kịch bản sáng tạo, lôi cuốn; hình thức thể hiện phong phú như: hiện dẫn, sử dụng hình ảnh động, âm thanh vui nhộn...

Bạn Trần Thị Thùy Như (lớp 11A1 - Trường THPT Hà Huy Tập) chia sẻ: “Sau khi được Đoàn trường phổ biến thông tin, chúng em đã lên ý tưởng, tự quay, dựng clip và đăng ký dự thi. Dù chưa có gia đình nhưng mọi người vẫn mạnh dạn tham gia vì nhận thấy đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Qua đó, các bạn trẻ sẽ ý thức, trách nhiệm hơn trong tình yêu và hôn nhân sau này”.

Bên cạnh việc khuyến khích cán bộ, công nhân viên chức, lao động, học sinh tham gia, các cán bộ ngành dân số cũng tích cực dự thi bằng những video hài hước để tăng hiệu quả truyền thông dân số đến người dân, đặc biệt là đối tượng người trẻ.

Cán bộ dân số Hà Tĩnh cũng tích cực tham gia cuộc thi và tăng cường tuyên truyền trên trang cá nhân.

Cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ 26/12 (1961 - 2021), được tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 27/7 - 27/8/2021. Theo hướng dẫn của ban tổ chức, để tham gia cuộc thi, người chơi phải làm theo các bước: truy cập vào trang “Truyền thông dân số Tổng cục Dân số” tên TikTok, tìm kiếm hashtag#songchudong để biết thể lệ cuộc thi và tạo dựng video; đăng lên TikTok hoặc Facebook ở chế độ công khai; viết bài kêu gọi bạn bè tham gia cuộc thi; điền link bài thi ở phần bình luận của bài đăng trên Facebook của Tổng cục DS-KKHGĐ.

Bằng hình thức thể hiện phong phú, các video tham gia cuộc thi đã truyền tải thông điệp ý nghĩa, bổ ích về công tác DS-KKHGĐ.

Sau gần 1 tháng triển khai, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được hơn 200 video dự thi từ các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua cuộc thi, nhiều thông điệp ý nghĩa được truyền tải đến các cá nhân, cặp vợ chồng, đặc biệt là bạn trẻ về việc nâng cao ý thức, hành động đúng để tránh có thai ngoài ý muốn. Đồng thời, giúp các bạn trẻ có kiến thức về tình dục an toàn để bảo vệ người yêu, chủ động tương lai của bản thân mình.

Các sản phẩm dự thi được thể hiện trên ứng dụng TikTok nên một vấn đề được coi là nhạy cảm với giới trẻ như DS-KHHGĐ cũng đã trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với các hình thức truyền thông khác. Đây cũng là một trong những biện pháp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong truyền thông để tăng cường hiệu quả tuyên truyền mà ngành dân số đang hướng đến. Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục DS-KHHGĐ Hà Tĩnh

Minh Khánh