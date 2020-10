Trong 3 giờ qua (từ 19h đến 22h ngày 18/10) khu vực hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 8 - 30mm, riêng khu vực thành phố Hà Tĩnh có mưa đặc biệt to (thành phố Hà Tĩnh: 125mm; Thạch Đồng: 80mm). Cảnh báo: Trong 1 - 3 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to (lưu ý nhất là khu vực thành phố Hà Tĩnh và các huyện lân cận). Trong 3 - 6 giờ tới xảy ngập úng ở vùng trũng thấp thành phố, đô thị và các huyện: TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ anh, Hương Khê, Can Lộc, Đức Thọ, Thị xã Kỳ Anh, Thị xã Hồng Lĩnh, Thạch Hà, Nghi Xuân. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, ngập úng: Cấp 3.