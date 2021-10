Hỗ trợ gần 1.000 công dân từ các tỉnh miền Nam đi xe máy về/qua Hà Tĩnh

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phân luồng, dẹp đường; hỗ trợ nước uống, đồ ăn… cho các công dân đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về và qua địa bàn đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh.

Ngay sau khi các tỉnh, thành phía Nam thực hiện các biện pháp mới trong công tác phòng chống dịch bệnh, hàng ngàn công dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… đã dùng các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy về quê. Trong ngày 4/10, sẽ có khoảng gần 2.000 người dân ở các tỉnh phía Nam đi xe máy về qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi đón các công dân về đến địa bàn Hà Tĩnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh quán triệt một số nội dung khi đón, hỗ trợ công dân cho các lực lượng tham gia đón, hỗ trợ bà con.

Lực lượng ĐVTN của thị xã Kỳ Anh sẵn sàng hỗ trợ nước uống, bánh mì... trao cho mọi người

Hơn 13h chiều nay (4/10), có gần 1.000 người đi xe máy được xe CSGT Công an tỉnh Quảng Bình dẫn đường đã về đến Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh).

Công dân đã trải qua hành trình dài với hơn 1.300 km nên đều có cảm giác mệt mỏi.

Nhằm giúp công dân về quê an toàn, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng (công an, quân đội, y tế), chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể (đoàn thanh niên, hội phụ nữ) phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức phát nước uống, bánh mì, lương khô… hỗ trợ bà con về quê an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Các lực lượng thông báo cho bà con ở các tỉnh/thành khác đi theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng Hà Tĩnh và hướng dẫn bà con vào khai báo, cách thức di chuyển.

Các lực lượng ĐVTN phát đồ ăn...

... nước uống cho các công dân khi về đến chốt ở Kỳ Nam

Công dân ở Hà Tĩnh phải khai báo y tế đầy đủ.

Các lực lượng tổng hợp thông tin cá nhân gửi về cho các địa phương sau khi các công dân khai báo y tế.

Những công dân ở các tỉnh khác, sau khi nhận nước uống, đồ ăn, được xe CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn đường đưa ra Nghệ An.

Sau khi phân loại, xác định điểm đi/đến, thực hiện việc kiểm tra y tế, lực lượng công an sẽ bố trí phương tiện để hỗ trợ dẫn đường cho bà con ở ngoại tỉnh đến Nghệ An và bàn giao cho tỉnh bạn; bố trí 2 xe ô tô khách để vận chuyển những người đi bộ về qua địa bàn. Đối với những người về trên địa bàn tỉnh, sau khi hoàn thành các thủ tục sẽ được thông báo qua nhóm zalo cho lực lượng công an và chính quyền địa phương tổ chức đón công dân, từ đó có các phương án cách ly phù hợp, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Đối với những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung Mitraco (thị xã Kỳ Anh). Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh

