Huyện ven biển Hà Tĩnh “ráo riết” phòng bão số 7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, nhiều địa phương ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 14/10, bão số 7 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ý thức được mối nguy hiểm đang rình rập, nhiều địa phương ở Nghi Xuân đã triển khai sớm các giải pháp ứng phó với bão số 7. Ảnh lãnh đạo xã Xuân Hội, Trạm Kiểm soát Biên phòng Xuân Hội bàn giải pháp ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đến chiều 13/10, toàn bộ 867 tàu thuyền trên địa bàn huyện đã về neo đậu tránh trú bão an toàn. Ảnh: Toàn bộ tàu thuyền xã Xuân Hội và các tàu cá Nghệ An vào tránh trú an toàn ở âu thuyền Xuân Hội.

Chủ tịch UBND xã Xuân Yên Ngô Anh Khoa cho biết: Hiện tại, 235 tàu thuyền đánh cá tại xã Xuân Yên cũng đã được kéo lên bờ an toàn.

Trong khi đó, người dân xã Xuân Hải ...

... Xuân Hội chủ động chặt cây tránh bão.

Các địa phương có hồ chứa nước như Xuân Hồng, Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián đều đã cắt cử người canh gác để phát hiện sự cố (nếu có) báo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện để có phương án xử lý. Ảnh: Hồ chứa nước Xuân Hoa (Cổ Đạm) được bố trí người theo dõi mực nước để có kế hoạch ứng cứu.

