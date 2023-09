Mưa lớn gây thiệt hại tại một số địa phương ở Hà Tĩnh

Mưa lớn dồn dập đã khiến một số cây cầu, tuyến đường giao thông trên địa bàn Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập, sạt lở.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 24/9 đến 7h ngày 27/9 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 166mm – 300mm.

Đặc biệt, lượng mưa đo được tại trạm Linh Cảm là 326,1mm, trạm Sơn Kim 345,5mm, trạm Chu Lễ 342mm, trạm Hương Khê 335,8mm, trạm Kỳ Anh 386mm, trạm Hương Trạch 572,7mm.

Mực lớn khiến mực nước trên các sông lên nhanh. Lũ trên thượng nguồn sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ, sông Ngàn Phố đã lên mức báo động 2 (BĐ2), hạ lưu sông Ngàn Sâu đang tiếp tục lên.

Nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 22m3/giây.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn điều tiết nước lúc 15h ngày 25/9 với lưu lượng 26m3/s; lúc 16h ngày 26/9 xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 1.380 m3/s. Tới 8h ngày 27/9, lưu lượng nước về hồ 151m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 68,56m, cao trình nước ở hạ lưu là 23m, lưu lượng nước qua tổ máy là 32m3/giây, lưu lượng qua tràn 22m3/giây. Hiện nay, khu vực Nhà máy Thủy điện Hố Hô không có mưa.

Nhiều tuyến giao thông ở Hương Khê bị chia cắt bởi nước lũ.

Mưa lớn cũng đã gây một số thiệt hại về công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại huyện Hương Khê có 287 vườn nhà dân bị ngập, 8 hội quán bị chia cắt. Một số tuyến đường giao thông và cầu tại các xã Hương Đô, Hương Trạch, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Vĩnh, Phúc Trạch, Hà Linh và Hương Bình bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Cầu Đượng Lèn, xóm Tân Trung và cầu dân sinh, thôn 8, xã Hương Lâm bị xói lở.

Mưa lớn khiến 21ha bưởi Phúc Trạch tại xã Hương Trạch bị ngập và gây sập đổ 10m hàng rào tại nhà văn hóa thôn 12, xã Hương Giang.

Huyện Hương Khê cũng đã di dời 5 hộ dân ở xã Hương Lâm và 1 hộ dân ở xã Hương Thủy đến nơi an toàn trước ảnh hưởng của sạt lở đất.

Sạt lở gây ắc tách giao thông trên tuyến QL8 qua huyện Hương Sơn.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn dồn dập gây ngập 1 hội quán thôn ở xã Kim Hoa, một số tuyến giao thông, cầu tràn cũng bị nước lũ chia cắt.

Mưa lớn cũng khiến sạt lở mái ta luy dương tại Km 82+950 trên tuyến quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn khiến 500 i đất đá tràn xuống đường. Ngành chức năng sau đó đã huy động máy móc để dời dọn khối lượng đất đá đổ xuống quốc lộ.

Tới đêm 26/9, tại Km82+800 quốc lộ 8 qua huyện Hương Sơn lại tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở mái taluy dương khiến 1.000 khối đất đá tràn xuống đường gây ắc tách giao thông. Hiện, các lực lượng đã huy động 2 máy xúc, phương tiện vận tải chuyên dụng để dời dọn đất đá.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, ngày 26/9, 2 huyện Hương Sơn và Hương Khê đã chủ động cho 5.919 học sinh nghỉ học.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở tại 2 điểm xung yếu trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, bao gồm: tuyến đường quốc phòng ven biển xã Cẩm Lĩnh và kè biển xã Cẩm Nhượng.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường quốc phòng ven biển xã Cẩm Lĩnh

Tại tuyến đường quốc phòng ven biển qua thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, xuất hiện 6 điểm sạt lở, trong đó, mỗi điểm sạt lở dài khoảng 50 m.

Mặc dù khối lượng đất đá rơi xuống lòng đường không nhiều nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương đã cắm biển cảnh báo, lập rào chắn; thông tin về điểm sạt lở để người dân chủ động phòng tránh.

Kè biển Cẩm Nhượng xuất hiện thêm 1 điểm sụt lún sau mưa lớn

Mưa lớn cũng khiến kè biển xã Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm một vị trí sụt lún với diện tích 40 m2. Đến nay, toàn tuyến kè với chiều dài 1,2 km có nhiều điểm sụt lún, sạt lở, nguy cơ mất an toàn rất cao. UBND huyện Cẩm Xuyên đã giao cho UBND xã Cẩm Nhượng tập kết vật liệu (khoảng 50 khối đá) để khắc phục, gia cố điểm sạt lở, hoàn thành trước ngày 28/9/2023.

Ở huyện Kỳ Anh có 4 cầu tràn bị ngập tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây, Kỳ Thượng bị ngập.

Dù ATNĐ suy yếu nhưng vẫn gây mưa cho một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ATNĐ hiện đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Do ATNĐ suy yếu nhanh nên mưa sẽ giảm. Các ngày 27 – 29/9, dự báo vẫn tiếp tục có mưa nhưng mưa giảm nhiều cả về thời gian có mưa và lượng mưa.

Tuy nhiên, mô hình độ ẩm đất cho thấy hầu hết các khu vực kể trên đạt trạng thái gần bão hòa (95%) hoặc bão hòa. Việc tiếp tục có mưa gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại toàn huyện Hương Khê và một số khu vực của huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Đức Thọ.

Người dân hạn chế lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, nơi đất dốc, ta luy dương tại các địa phương đã cảnh báo ở trên.

Văn Đức - Phan Trâm