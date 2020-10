Mưa lớn liên tục, nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ

Mưa lớn dồn dập trong những ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị chia cắt, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị ngập nặng.

Hương Khê ngập cục bộ

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết: Từ chiều tối 15 đến sáng nay, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có mưa lớn diện rộng, gây ra ngập úng, chia cắt một số tuyến đường giao thông và cầu tràn ở một số xã như: Hương Thủy, Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Đô, Hương Giang, Gia Phố...

Chủ tịch UBND xã Hương Thủy Ngô Xuân Tân thông tin thêm, mưa lớn dồn dập các ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị ngập nặng, không thể di chuyển. Chính quyền địa phương đã dựng các biển thông báo cấm di chuyển ở những nơi ngập sâu.

Nước lên nhanh đã khiến thôn 6 và thôn 7 của xã Hương Thủy ngập cục bộ.

Mưa lớn cũng khiến mái taluy trên tuyến đường Phúc Trạch - Hương Liên lại bị sạt lở nghiêm trọng. Các khối đất đá tràn xuống mặt đường dẫn tới giao thông tạm thời bị chia cắt.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ, bờ sông Tiêm đoạn thôn Phú Hòa, xã Hương Xuân cũng bị sạt lở. Đoạn sạt lở gây ảnh hưởng tới 4 nhà dân, trong đó 1 hộ đã chuyển vào Nam sinh sống, 3 hộ còn lại đã chủ động di chuyển tới nơi an toàn.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới, UBND huyện Hương Khê đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất ở vùng núi. (Trong ảnh: Ngành chức năng huyện Hương Khê kiểm tra sạt lở ở xã Hương Xuân vào sáng nay, 17/10).

Hương Sơn lập nhiều chốt cảnh báo nguy hiểm

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hương Sơn những ngày qua mưa to đến rất to, mực nước tại sông Ngàn Phố dâng cao. Một số tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt. Tại cầu tràn từ Thị trấn Phố Châu bắc qua xã Sơn Giang, nước sông chảy mạnh băng qua tràn vào tối ngày 16/10.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, chính quyền địa phương, Công an huyện Hương Sơn chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiến hành lập chốt chặn 2 đầu cầu, túc trực để cảnh báo nguy hiểm, đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng tuyên truyền người dân không được vớt củi, đánh bắt cá trong thời điểm xẩy ra mưa lũ.

Mưa lớn cũng gây ngập một số tuyến đường dân sinh và đường vào các hồ đập tại các xã Sơn Kim1, Sơn Kim 2, Sơn Giang, Sơn Lĩnh... trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh cho biết: Nước trên thượng nguồn đổ về kết hợp với nước sông dân lên làm cho tuyến đường trục xã Tây- Lĩnh- Hồng bị ngập cao khoảng 1,5 m, khiến giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương cũng đã lắp biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm, cấm các phương tiện qua lại ngay trong đêm qua.

Mực nước đo được tại các trạm thủy văn trên địa bàn huyện Hương Sơn lúc 7h sáng 17/10: Chu Lễ 12,07m, dưới báo động 2 (42cm); Sơn Diệm 10,50m, trên báo động 1 (50cm); các trạm khác dưới báo động 1. (Trong ảnh: Tuyến đường từ xã Sơn Kim 1 sang xã Sơn Kim 2 cũng bị chia cắt).

“Huyện đã và đang tập trung chỉ đạo các địa phương vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trực tiếp kiểm tra, ra soát các hộ dân thuộc diện di dời để chủ động phương án ứng phó khi có mưa lớn xẩy ra” – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Kiều Hưng cho hay. (Trong ảnh: Công an huyện Hương Sơn chủ động phương tiện, lực lượng để ứng phó kịp thời khi có sự cố xẩy ra do mưa lũ).

Đức – Chiến- Trung