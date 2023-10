Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh

Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Tình hình mưa lũ phức tạp khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích, 1 học sinh bị thương.

Mưa lớn gây ngập lụt tại huyện Hương Khê.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tính từ 19h ngày 28/10 đến 15h ngày 30/10 dao động từ 209 – 400mm. Đặc biệt, lượng mưa đo được tại trạm thủy văn Chu Lễ là 458mm, tại Hương Khê là 486,4mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông lên nhanh. Mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lúc 15h ngày 30/10 tại các trạm thủy văn Chu Lễ là 12,98m, trên báo động II là 0,48m; tại Hòa Duyệt là 7,94m trên báo động I là 0,44m.

Trước tình hình mưa lớn, một số hồ đập trên địa bàn tỉnh đã xả tràn điều tiết. Hiện nay, hồ sông Rác đang xả 50m3/s, hồ Kim Sơn đang xả 10m3/s, hồ Thượng Sông Trí đang xả 30m3/s. Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả điều tiết vào lúc 1h giờ ngày 30/10 với lưu lượng xả 114m3/s và hiện đang xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 1.742m3/s.

Quốc lộ 15 đoạn qua xã Hà Linh (Hương Khê) bị ngập nặng, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Theo thống kê bước đầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của mưa lớn có 1.868 hộ dân ở huyện Hương Khê bị ngập, trong đó, 480 hộ nước tràn vào nhà; 20,2 ha cây trồng vụ đông, 9 trường học, 18 hội quán thôn, 1 trụ sở bưu điện bị ngập nước.

Mưa lớn cũng khiến nhiều công trình cầu tràn, cống ở các xã Hương Bình, Hương Xuân, Điền Mỹ, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Giang, Gia Phố,... bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Tuyến quốc lộ 15 qua xã Hà Linh và đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng bị nước lũ chia cắt, các phương tiện qua lại khó khăn.

Đập Tắt ở xã Hòa Hải bị vỡ nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Mưa lớn diễn biến phức tạp đã dẫn tới vỡ đập Tắt ở xã Hòa Hải với chiều dài 15m, rộng 7m, sâu 4m. Nước tràn từ đập gây xói lở đường giao thông và bồi lấp diện tích lúa phía sau hạ du. Ngành chức năng chưa ghi nhận thiệt hại do vỡ đập gây ra nhưng hiện nay, nước vẫn đang chảy tràn qua chỗ thân đập bị vỡ.

Cũng trên địa bàn huyện Hương Khê, chị T.T.Tr. (SN 1990) và chị N.T.H. (SN 1994) cùng ở thôn 12, xã Hà Linh, bị nước cuốn mất tích khi đang trên đường đi làm về. Hiện đã tìm thấy thi thể chị T.T.Tr., còn chị N.T.H. vẫn đang mất tích.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang bị sạt lở nặng khiến các chuyến tàu không thể lưu thông.

Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông ở các thôn bị ngập dẫn tới 95 hộ dân ở các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, thị trấn Vũ Quang, Hương Minh, Đức Liên bị cô lập.

Tình hình mưa gió phức tạp đã dẫn tới sạt lở nghiêm trọng 100m tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên làm ách tắc giao thông đường sắt. Cùng đó, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều điểm sạt lở đường giao thông với chiều dài sạt lở hơn 1,3 km, khối lượng đất đá sạt lở hơn 1.000 m3.

Mưa lớn cũng gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh như: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh; trong đó, huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành di dời 4 hộ/21 nhân khẩu tại các điểm sạt lở thuộc xã Cẩm Duệ đến nơi an toàn.

Tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết; triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Đồng thời, rà soát các phương án để sẵn sáng ứng phó với các tình huống mưa lớn cực đoan, mưa lũ lớn trên địa bàn; triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp để chủ động di dời dân khu vực xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không đảm bảo an toàn.

Quỳnh Chi