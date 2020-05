Nắng nóng diện rộng bao trùm cả nước, Hà Tĩnh có nơi 37 độ C

Hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện ở một số nơi trong tỉnh. Ngày 6/5, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng hơn về phía Đông Nam nên nắng nóng sẽ xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C.

Cảnh báo: Từ ngày 07 - 09/5, nắng nóng tiếp tục gia tăng, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến 35 - 45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.