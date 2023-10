Nhiều địa bàn Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa trên 200mm

(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua (từ 9h/13/10 - 9h/14/10), khu vực tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực Kỳ Anh mưa rất to, trong đó tại Kỳ Sơn ghi nhận 231mm.