Tin mới nhất cảnh báo lũ trên các sông khu vực Hà Tĩnh

Sáng 16/10, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa tính từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 16/10 các khu vực từ 7 - 27mm, riêng TP Hà Tĩnh 46mm, Thạch Đồng 39mm, Hương Trạch 65mm. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên từ chiều nay đến ngày 18/10, khu vực Hà Tĩnh rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ chiều nay đến ngày 18/10 khu vực phía Bắc dự báo phổ biến 100 - 200mm, phía Nam 150 - 300mm.