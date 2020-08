UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung ứng phó với diễn biến của mưa, lũ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó với diễn biến của mưa, lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, nhiều nơi ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn. Ảnh Văn Đức

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình - Nghệ An khoảng 120 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới; đến 16 giờ ngày 2/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Lượng mưa từ 7 giờ ngày 31/7 đến 7 giờ ngày 2/8/2020 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh như sau: Linh Cảm 197,6 mm; Sơn Kim 221,3 mm; Sơn Diệm 169,7 mm; Hương Trạch 284 mm; Chu Lễ 210,4 mm; Hòa Duyệt 308,4 mm; Thạch Đồng 317,6 mm; Cẩm Nhượng 395,9 mm; Hà Tĩnh 369,3 mm; Kỳ Anh 504,9 mm; Hoành Sơn 331,1 mm; Hương Khê 228,8 mm; Hương Sơn 176,6 mm.

UBND tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nơi tránh trú. Trong ảnh: Tàu thuyền vào tránh trú bão số 2 ở cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Thực hiện Công điện số 1021/CĐ-TTg ngày 1/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, hạn chế thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ngay một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 02/CĐ-PCTT ngày 30/7/2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin, truyền thông để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Sáng nay (2/8), cánh đồng lúa và đường giao thông của thôn Hưng Phú (Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) bị ngập nước. Ảnh Vũ Viễn

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển và các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền (kể cả các tàu du lịch và tàu vận tải); hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền, triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nơi tránh trú; chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho các khu vực nuôi trồng thủy hải sản.

Công trình thủy lợi ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh cũng bị hư hỏng. Ảnh Vũ Viễn

Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các công ty TNHH MTV thủy lợi: Bắc Hà Tĩnh, Nam Hà Tĩnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức kiểm tra các công trình tiêu, thoát lũ để chủ động vận hành, tránh ngập úng cho lúa hè thu; rà soát, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước, đặc biệt là các hồ chứa nước xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao.

Đối với các địa phương vùng núi, cần rà soát ngay các vùng dân cư trong vùng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất để chủ động thông báo cho các hộ dân chủ động ứng phó. Sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn không ngớt đã khiến hơn 60% trong tổng diện tích dưa hấu sắp thu hoạch của xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) mất trắng. Ảnh Thu Trang

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có các công trình đang xây dựng dở dang phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình, nhất là các công trình hồ chứa, đập dâng, đê điều, kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển, kênh dẫn nước...

Đề nghị trưởng các đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT và TKCN năm 2020 chủ động tổ chức xuống các cơ sở, địa phương, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa bão và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, kịp thời ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, thông tin kịp thời đến Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để thông báo đến các cấp, ngành và Nhân dân biết, chủ động ứng phó.

