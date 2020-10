Vùng hạ du Vũ Quang vẫn ngập sâu, nhiều địa bàn bị cô lập

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Vũ Quang, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các xã vùng hạ du của huyện như: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Giang cần chủ động các phương án ứng phó, di dời dân, tài sản, nhất là vùng có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... tuyệt đối không được chủ quan, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Đối với những thôn bị cô lập, các địa phương cần kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn, tránh không để người dân thiếu lương thực, nước uống; cắm biển cảnh báo tại các khu vực tuyến đường giao thôn bị ngập để người dân né tránh, đảm bảo an toàn trong mưa lũ.