3 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải cuộc thi tìm hiểu ngành Tuyên giáo

Câu hỏi tuần 11: Câu 1. “Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”, là câu nói của ai? A. C.Mác B. Ph.Ăngghen C. V.I.Lênin D. L.Phoiơbắc Câu 2. V.I.Lênin khẳng định: “không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”; “chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiền phong”, được viết trong tác phẩm nào? A. Chống Đuyrinh B. Làm gì? C. Bút ký triết học D. Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” trong phong trào cộng sản Câu 3. Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, đưa sinh hoạt thời sự, chính sách đi vào nền nếp, ngày 3-8-1977 Ban Bí thư đã ra Chỉ thị nào sau đây? A. Chỉ thị số 12-CT/TW B. Chỉ thị số 13-CT/TW C. Chỉ thị số 14-CT/TW D. Chỉ thị số 15-CT/TW Câu 4. Để cải tiến công tác tư tưởng, Đại hội V của Đảng đã xác định những vấn đề nào sau đây? A. Phải sâu sát thực tế, nhạy cảm với cuộc sống, nghiên cứu, tổng kết, phổ biến, cổ vũ điển hình tiên tiến B. Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng. Mọi đảng viên đều phải làm công tác tư tưởng. C. Phối hợp tất cả các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể, sử dụng tất cả các công cụ thông tin, văn hóa, giáo dục… để làm công tác tư tưởng D. Cả 3 đáp án trên Câu 5. Trong các năm 1977-1978, bao nhiêu cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng được điều động, bổ sung cho các tỉnh, thành phố vùng mới giải phóng để kiện toàn Ban Tuyên giáo và trường Đảng các cấp? A. Gần 1.000 cán bộ B. Gần 2.000 cán bộ C. Gần 3.000 cán bộ D. Gần 4.000 cán bộ Câu 6. Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội V của Đảng chỉ rõ những nhiệm vụ nào của công tác tư tưởng? A. Cần khắc phục các yếu kém, phải hướng mạnh vào việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên… B. Coi trọng công tác phát triển đảng viên C. Coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng… D. Đáp án A, C Câu 7. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng về công tác tư tưởng văn hóa, năm 1983, hệ thống các trường Đảng trực thuộc Trung ương được sắp xếp lại như thế nào? A. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 3 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn B. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn C. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 4 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn D. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 3 trường tuyên huấn Câu 8. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng, ngày 28/12/1983, Ban Bí thư ban hành Quyết định nào về thành lập Ủy ban Công tác tư tưởng? A. Quyết định số 32-QĐ/TW B. Quyết định số 33-QĐ/TW C. Quyết định số 34-QĐ/TW D. Quyết định số 35-QĐ/TW Câu 9. Công tác tuyên giáo giai đoạn 1975 – 1985 đã thực hiện những nhiệm vụ nào sau đây? A. Giáo dục toàn Đảng, toàn dân kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. B. Kiên trì đấu tranh chống hữu khuynh, chủ quan, say sưa với thắng lợi, mất cảnh giác cách mạng C. Bám sát thực tiễn, cùng các ngành phát hiện và biểu dương nhân tố mới trong kinh tế, văn hóa, xã hội… D. Cả 3 đáp án trên Câu 10. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam với những tập thơ nổi tiếng “Từ ấy”, “Máu và hoa”, “Ra trận”… Bạn cho biết, ông là ai? A. Nguyễn Khoa Điềm B. Trần Hoàn C. Tố Hữu D. Nguyễn Đình Thi