Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, các mũi đột phá trong thực hiện nhiệm vụ ở Đức Thọ

Năm 2023, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư...

Sáng ngày 21/12, BCH Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện KT-XH, công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện UBKT Tỉnh ủy.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Đức Thọ tiếp tục được chăm lo và có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện thường xuyên, sâu rộng.

Đặc biệt, huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” tại các tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng bộ đảm bảo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Cùng với công tác đảng, tình hình kinh tế - xã hội năm qua của Đức Thọ cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, có 22/23 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức thông qua tờ trình ban hành nghị quyết kinh tế -xã hội năm 2022; báo cáo thu chi ngân sách năm 2022.

Nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh được huyện tập trung thực hiện, trong năm đã công nhận 16 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có 106/142 thôn đạt chuẩn 10 tiêu chí; có 38 vườn mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số vườn mẫu toàn huyện 1.072 vườn; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5 xã đạt NTM nâng cao; các xã còn lại duy trì bền vững 20 tiêu chí.

6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2022 đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, toàn huyện có thêm 6 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, nâng tổng lên 29 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên.

Đức Thọ tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Huyện ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, tập trung chỉ đạo xây dựng đạt 6 tổ dân phố kiểu mẫu năm 2022.

Thu ngân sách trên địa bàn trên 297 tỷ đồng/180 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch.

Các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, an ninh trật tự, QPAN, chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh Phan Tiến Dũng: BCH Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xác định từng tiêu chí trọng tâm, theo từng lĩnh vực gắn với xây dựng NTM trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Năm 2023, Đức Thọ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 130 đảng viên trở lên; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành 100% chương trình kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023.

Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy Nguyễn Hữu Thọ: BCH Đảng bộ huyện cần có chủ trương, chính sách giải quyết những trường hợp cấp đất trái thẩm quyền sau khi đã kiểm tra, rà soát.

Xây dựng thêm 1 - 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 10 - 13 thôn đạt khu dân cư/TDP kiểu mẫu; thị trấn Đức Thọ đạt thêm từ 3 - 4 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Huy động nguồn vốn đầu tư xã hội 1.650 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng/người/năm...

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, các mũi đột phá chiến lược để thực hiện các mục tiêu đã được xác định.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Theo đó, tập trung vào 12 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; quan tâm công tác cán bộ, tổ chức và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội;

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và theo hướng mỗi xã một sản phẩm; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường;

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển đồng bộ văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe, đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

