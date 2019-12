Cán bộ, đảng viên xã biên giới nghe trao đổi về âm mưu của các thế lực thù địch

Cán bộ, đảng viên xã Sơn Kim 2 và Đảng bộ Xí nghiệp chè Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được nghe trao đổi về những âm mưu của các thế lực thù địch hòng chia rẽ nội bộ, qua đó tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đông đảo cán bộ, đảng viên dự hội nghị

Nội dung quan trọng này đã được lồng ghép trong các nội dung của Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương lần thứ 11 (khóa XII) và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức sáng 28/12.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên vùng biên giới đã được nghe nhiều thông tin về tranh chấp trên biển Đông do ông Hoàng Văn Thanh - Báo cáo viên Trung ương, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi.

Trên cơ sở những tư liệu về quá trình xây dựng đường lưỡi bò phi pháp trên biển Đông của Trung Quốc, những tổn thất của các mối xung đột trên biển giữa các nước, báo cáo viên Trung ương nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam về tình hình biển Đông là rất rõ ràng, nhất quán, đã được bày tỏ nhiều lần tại các diễn đàn ở các cấp.

Theo đó, Việt Nam luôn bày tỏ quan điểm duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, tự do, an toàn hàng hải, hàng không trên biển Đông; kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế. Các bên liên quan phải thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cùng với các phân tích, báo cáo viên đã chỉ ra một số âm mưu, thủ đoạn do các thế lực thù địch lợi dụng tình hình biển Đông để kích động, xúi giục người dân. Tại Hà Tĩnh, trước đây, một số địa phương đã xuất hiện tình hình phức tạp do một bộ phận nghe theo lời tuyên truyền, kích động, nói sai sự thật của một số phần tử.

Cán bộ, đảng viên trao đổi về các Nghị quyết của Trung ương bên lề hội nghị

Thông qua triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, cán bộ, đảng viên đã được cung cấp các thông tin nhằm xây dựng khối đại đoàn kết; nghe trao đổi về các phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Việc cung cấp thông tin nhằm nhận diện, đấu tranh với các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên xã Sơn Kim 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ nền quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn biên giới.

Được biết, hiện tại, Sơn Kim 2 có một số vụ việc phức tạp, khiếu kiện kéo dài trong đó có tranh chấp đất rừng liên quan đến hàng chục hộ dân.

Nguyễn Hà - Phượng Thi