Cụm thi đua số 1 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào phát triển KT-XH

Mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, phấn đấu cao, tình hình KT- XH của các địa phương ở Cụm thi đua số 1 của Hà Tĩnh trong năm 2022 tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Chiều 29/12, tại Can Lộc, Cụm thi đua số 1 gồm các đơn vị: Can Lộc, TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh, huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn chủ trì hội nghị.

Năm 2022, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do nghị quyết HĐND cấp huyện giao.

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội các huyện trong cụm đều vượt kế hoạch như thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế…

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Các đơn vị đã tập trung tuyên truyền nhiều nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo... tiếp dục diễn ra sôi nổi, rộng khắp góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa, thôn văn hóa đạt bình quân 95%. Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, trong cụm có những đơn vị dẫn đầu tỉnh về chất lượng dạy học và số học giỏi các cấp như: thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Thạch Hà.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Hiếu: Thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tập trung xây dựng hạ tầng, đầu tư thiết kế, mở rộng cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thi đua - khen thưởng được đổi mới theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống: Năm 2022, Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Địa phương là huyện đi đầu của tỉnh trong chuyển đổi, tập trung ruộng đất; thu ngân sách vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao; công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam đúng tiến độ.

Năm 2023, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 tiếp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

Đại diện lãnh đạo các địa phương ký giao ước thi đua

Ngọc Thắng