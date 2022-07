Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, tổ chức đoàn thể và Nhân dân là hoạt động đang được các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung tổ chức thường xuyên, hiệu quả.

Cuối năm 2021, người dân tổ dân phố (TDP) Tân Tiến và Nhật Tân thuộc phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) phấn khởi đón nhận niềm vui khi cầu Cống Miệu - cây cầu nối tuyến đường 2 TDP được xây mới rộng rãi và kiên cố. Cây cầu mới với chiều rộng 5m, dài 40m, có lan can an toàn thay thế cho cầu cống cũ chỉ rộng 1,5m, mặt cống sụt lở nghiêm trọng, không có lan can đã khiến người dân rất phấn khởi.

Cầu Cống Miệu hoàn thành cuối năm 2021 mang đến niềm vui cho người dân các TDP Tân Tiến và Nhật Tân (Thạch Linh).

Đó là kết quả từ những buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với Nhân dân. Tại các buổi đối thoại, các vấn đề từ cơ sở đều được người dân giãi bày, kiến nghị, sau đó, cán bộ phường về khảo sát mức độ phản ánh và đề xuất phương án giải quyết.

Ông Trần Văn Hòa - Bí thư Chi bộ TDP Tân Tiến (người đứng bên trái) chia sẻ với lãnh đạo phường Thạch Linh về một số kiến nghị của người dân.

Ông Trần Văn Hòa - Bí thư Chi bộ TDP Tân Tiến chia sẻ: “Các ý kiến người dân đề xuất tại buổi tiếp xúc, đối thoại luôn được người đứng đầu trả lời rõ ràng, thấu đáo. Với người dân Tân Tiến, ngoài đề xuất xây mới cây cầu Cống Miệu thành công, bà còn rất phấn khởi vì những khó khăn liên quan đến nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp cũng được lãnh đạo phường lắng nghe và kịp thời giải quyết. Đầu năm 2022, phường đã hỗ trợ kinh phí nâng cấp tuyến kênh mương; mua máy bơm nước để bà con phục vụ tưới tiêu”.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của phường, người dân TDP Tân Tiến (Thạch Linh) thuận lợi hơn trong tưới tiêu nông nghiệp.

Bí thư Đảng ủy phường Thạch Linh Phạm Hữu Thao cho biết: “Để buổi tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả, trước khi tổ chức đối thoại, phường đều rà soát lại các kết quả đối thoại lần trước; chuẩn bị nội dung đối thoại lần tới và thông báo qua các tổ dân phố để người dân rõ thời gian, chủ động chuẩn bị nội dung tham gia đối thoại. Đây là cơ hội để chúng tôi nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý và được gần dân, hiểu dân hơn”.

Tăng cường tiếp xúc, đối thọại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, tháng 3/2022, Đảng ủy xã Sơn Tiến (Hương Sơn) tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân xã Sơn Tiến diễn ra vào tháng 3/2022.

Tại buổi đối thoại, người dân chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới và mong muốn sớm nhận được hỗ trợ vật liệu để làm đường giao thông đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, người dân đề nghị UBND xã thành lập tổ bảo vệ hoa màu; kiến nghị các nội dung liên quan đến đất đai...

Tiếp thu ý kiến của người dân, xã đã nhanh chóng cấp nguồn xi măng hỗ trợ làm đường kịp thời, đồng thời thành lập tổ bảo vệ hoa màu cho người dân.

Tiếp thu ý kiến người dân, UBND xã Sơn Tiến đã nhanh chóng cấp nguồn xi măng hỗ trợ làm đường kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến cho biết: “Tất cả các vấn đề người dân kiến nghị đều được chúng tôi tổng hợp và trả lời đầy đủ. Với những nội dung xác đáng và cần được triển khai sớm, xã chỉ đạo làm ngay. Định kỳ hàng tháng, tại các buổi chào cờ, triển khai nhiệm vụ đầu tháng, xã rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện và chưa thực hiện để có giải pháp kịp thời. Với nội dung vượt thẩm quyền, xã tiếp thu kiến nghị lên phòng, ngành chuyên môn cấp huyện. Ngoài ra, cũng tại buổi đối thoại, chúng tôi cung cấp thêm chủ trương, chính sách mới để người dân nắm bắt, thực hiện”.

Không dừng lại ở đối thoại giữa người đứng đầu cấp xã với Nhân dân, việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp huyện với Nhân dân, MTTQ, các tổ chức hội đoàn thể cũng được các địa phương chú trọng thực hiện hiệu quả.

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện Hương Khê với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn diễn ra đầu tháng 6/2022.

Đã hơn 1 tháng kể từ thời điểm được trực tiếp tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp huyện, chị Phan Thị Chiều - đoàn viên Chi đoàn thôn 2, xã Hương Liên (Hương Khê) vẫn chưa hết xúc động.

“Tham gia đối thoại, những trăn trở, băn khoăn của chúng tôi đều được các đồng chí lãnh đạo huyện lắng nghe, chia sẻ. Hơn thế, việc tổ chức đối thoại thể hiện rất rõ sự quan tâm của lãnh đạo huyện đến đoàn viên, thanh niên, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy rất vinh dự”, chị Chiều chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Nông dân về các vấn đề nổi cộm trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân (31/5/2022). Ảnh: Tiến Phúc

Theo thống kê từ Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 170 cuộc tiếp xúc, đối thoại; trong đó cấp tỉnh 2 cuộc, cấp huyện 15 cuộc, cấp xã 153 cuộc. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đều được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết làm rõ tại hội nghị; đối với các ý kiến, kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành chưa được trả lời tại hội nghị, đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền ban hành thông báo phân công các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết trả lời bằng văn bản. Tiêu biểu trong đó là các địa phương như: Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn…

Thời gian qua, công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả khá rõ nét. Thông qua đối thoại, giúp cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; giải quyết những tồn đọng, vướng mắc lâu nay và vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Qua đó, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương quan tâm thực hiện tốt hơn Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp định kỳ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn; đổi mới, đa dạng các hình thức tổ chức trên tinh nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở, có tính xây dựng để công tác đối thoại đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn. Ông Ngô Văn Huỳnh Phó trưởng Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các địa phương, ... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Thu Hà - Đức Tiến