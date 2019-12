Hà Tĩnh giành 41 giải Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Đến sáng nay (30/12), Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động chính thức khép lại. Qua 18 tuần tham gia thi, Hà Tĩnh có 15/18 tuần có thí sinh đạt giải.

Anh Võ Quang Đạt, chị Nguyễn Thị Lành, anh Nguyễn Hồng Vĩnh (trái qua) là những người từng đạt giải tại cuộc thi

Theo kết quả Ban Tổ chức công bố, ở tuần thi thứ 18 Hà Tĩnh tiếp tục có 2 thí sinh đều thuộc huyện Hương Sơn đạt giải, đó là chị Phan Thị Hoài Thương giành giải ba; anh Nguyễn Hồng Vĩnh, giành giải khuyến khích.

Chị Phan Thị Hoài Thương (Hương Sơn) - người vừa đạt giải ba tại tuần thi 18

Như vậy sau 18 tuần tham gia thi, Hà Tĩnh đã có 15/18 tuần có người đạt giải; 28 người đã giành được 41 giải/176 giải; trong đó có 2 giải nhất, 7 giải nhì, 13 giải ba và 19 giải khuyến khích.

Các cá nhân đạt giải thuộc 9 đơn vị, địa phương: Can Lộc, Hương Sơn, TX. Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, TP. Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong đó Hương Sơn là địa phương có số lượng thí sinh đạt giải cao nhất, với 17 giải; xếp liền sau đó là Can Lộc, với 16 giải; các đơn vị còn lại đạt 1 - 2 giải.

Cán bộ UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) sôi nổi tham gia Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng

Trong các cá nhân đạt giải, có 7 người đạt từ 2 giải trở lên, gồm: anh Võ Quang Đạt (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc) đạt 4 giải; anh Trần Anh Đức (Công an huyện Can Lộc), chị Phạm Thị Thái (Hương Sơn), anh Phan Khắc Bách (Văn phòng UBND xã Xuân Lộc, Can Lộc) cùng đạt 3 giải; chị Nguyễn Thị Mỹ Âu (Hương Sơn), anh Bùi Phi Long (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc), anh Nguyễn Hồng Vĩnh (Bí thư Chi đoàn thôn Châu Đình, xã Sơn Châu, Hương Sơn) cùng đạt 2 giải.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Hà