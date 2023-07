HĐND thành phố Hà Tĩnh xem xét ban hành 4 nghị quyết quan trọng

HĐND thành phố Hà Tĩnh sẽ xem xét, biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Nguyễn Hữu Nam chủ tọa kỳ họp.

Chiều 11/7, HĐND TP Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 12 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần.

Mở đầu kỳ họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tóm tắt một số nội dung quan trọng mà Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vừa mới thông qua.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo khái quát kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình KT-XH, QP-AN của TP Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt khá (9,15%), tổng giá trị sản xuất các ngành (theo giá so sánh 2010) ước đạt 7.893 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 481 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, thực phẩm tươi sống được tăng cường.

Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 1.387/1.404 ha; chỉ đạo triển khai sản xuất vụ hè thu đạt 95% kế hoạch; quá trình chuyển đổi, tích tụ ruộng đất thực hiện tốt. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phục hồi khá nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2023.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố được tập trung triển khai như: mở rộng địa giới hành chính; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, hoàn thành các quy hoạch phân khu, triển khai các hạ tầng giao thông chiến lược; thực hiện Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố (vốn vay ADB); nâng cao các tiêu chí đô thị loại II; đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang đô thị, thoát nước thành phố…

Chương trình trồng, chăm sóc cây xanh được đông đảo người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể tích cực triển khai; đầu năm đến nay đã trồng được 21.205 cây xanh, lũy kế đến nay thành phố đã trồng được 90.221 cây xanh.

Phong trào xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới thường xuyên được các địa phương, Nhân dân hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, giáo dục dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng đại trà cũng như học sinh giỏi, tổ chức nhiều hoạt động, mô hình giáo dục bước đầu mang lại hiệu ứng tích cực. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đặc biệt quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đạt được những kết quả nêu trên nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, tập trung của UBND thành phố; sự phối hợp thực hiện tốt với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh Trương Công Trung tham gia thảo luận tại kỳ họp.

6 tháng cuối năm, TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm như: tập trung triển khai nhiệm vụ quy hoạch tỉnh theo Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh tại TP Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến 2030; điều chỉnh quy hoạch chung TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060; xây dựng Đề án sáp nhập các phường, xã không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về diện tích, dân số.

Triển khai thi công các công trình, dự án theo kế hoạch năm 2023, nhất là các dự án hạ tầng quỹ đất, công trình cấp bách; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý, trật tự xây dựng.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp đô thị; tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình nông nghiệp để có cơ sở nhân rộng trên địa bàn.

Chỉ đạo xã Đồng Môn hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023; các xã Thạch Hạ, Thạch Trung thực hiện các tiêu chí theo đề án thành lập phường…

Theo kế hoạch, kỳ họp HĐND TP Hà Tĩnh dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 11-12/7). Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

HĐND TP Hà Tĩnh dự kiến xem xét, ban hành 4 nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2022; Nghị quyết về nội dung giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND năm 2024; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

