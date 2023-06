Hương Sơn cần phát huy vai trò người đứng đầu, tạo đột phá trong phát triển KT-XH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị huyện Hương Sơn cần rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, xây dựng phương án thực hiện đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra; hoàn thiện đề án xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Chiều 31/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Huyện tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện được thực hiện nghiêm túc, chất lượng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Việc thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm bảo đảm đúng phương châm, đường lối của Đảng; thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định.

Chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Hương Sơn đề ra 37 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 chỉ tiêu đã đạt và vượt, 4 chỉ tiêu đạt trên 90%, 7 chỉ tiêu đạt trên 70%, 6 chỉ tiêu đạt 50% trở lên; 8 chỉ tiêu chưa đạt. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2022 đạt 9.082 tỷ đồng (tăng 16,46% so với năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,06 triệu đồng/người, tăng 16,84% so với 2020.

Thời gian qua, huyện tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi giá trị; chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Huyện đã thực hiện ký kết, thỏa thận hợp tác đầu tư sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm. Hiện, huyện đã triển khai mô hình sản xuất giống lúa DT39 diện tích 7.000 m2 tại xã Tân Mỹ Hà; mô hình chăn nuôi lợn quy mô 5 nái, 50 con thịt tại xã Sơn Trường; mô hình chăm sóc cam theo hướng hữu cơ tại 4 hộ ở xã Sơn Trường.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng trình bày báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 58 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 223 vườn mẫu. Lũy kế đến nay, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 50% kế hoạch), 142 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 78,89% kế hoạch). Huyện Hương Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Cao Văn Đức: Công tác GPMB ở xã Sơn Tây thời gian qua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong trình tự thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư công; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao nỗ lực vượt khó của huyện Hương Sơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, nổi bật nhất là công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xây dựng các sản phẩm OCOP, cải cách thủ tục hành chính. Đến giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ Hương Sơn đã hoàn thành được 29/37 tiêu chí là một thành tích rất lớn trong điều kiện địa phương có nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: huyện chưa tạo được những đột phá nổi bật trong phát triển kinh tế; các tiêu chí xây dựng NTM còn nhiều hạn chế, số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chưa nhiều, chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị huyện Hương Sơn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên, làm cơ sở xây dựng chi bộ đảng vững mạnh để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đặc biệt, huyện Hương Sơn cần rà soát cụ thể 8 chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có 5 chỉ tiêu khó đạt; đánh giá mức độ đạt được bao nhiêu để từ đó xây dựng phương án, lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời, hoàn chỉnh Đề án xây dựng huyện NTM nâng cao trên cơ sở bám sát các nghị quyết chuyên đề của tỉnh.

Hoài Nam