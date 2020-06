Ông Phan Viễn Đông trúng cử Bí thư Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh

Ông Phan Viễn Đông - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Hà Tĩnh vừa được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ với 100% số phiếu bầu trực tiếp.

Sáng 6/6, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gắn hoạt động ngân hàng với mục tiêu phát triển của tỉnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp tạo môi trường kinh doanh tranh tranh lành mạnh, an toàn cho các tổ chức tín dụng (TCTD).

Đến cuối tháng 4/2020, tổng nguồn vốn quản lý và huy động tại chỗ đạt hơn 61.400 tỷ đồng, tăng gấp 1,93 lần so với cuối năm 2015 (bình quân tăng 15,97%/năm), tăng 15 - 17% chỉ tiêu Đại hội nhệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tổng doanh số cho vay, thu nợ đạt gần 53.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,98 lần so với cuối năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,39% trên tổng dư nợ.

Ông Phan Viễn Đông - Phó Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh: Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện nhiều giải pháp tạo môi trường kinh doanh tranh tranh lành mạnh, an toàn cho các TCTD. Đồng thời chỉ đạo các TCTD triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất, góp phần thực hiện các mục tiêu chính trị của tỉnh.

NHNN thể hiện trách nhiệm trong công tác tham mưu các cơ chế chính sách về tín dụng, tiền tệ, chuyển tải các chương trình hỗ trợ lãi suất đến các thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Đảng bộ tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ; xây dựng cơ quan vững mạnh, ổn định và phát triển.

Bí thư Chi bộ Tiền tệ - Kho quỹ và hành chính Vũ Thị Nhàn: Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Bên cạnh đó, NHNN tỉnh đã tài trợ đỡ đầu xã Thạch Hội về đích nông thôn mới với tổng nguồn tài trợ đạt 779 triệu đồng. Hằng năm, liên kết với các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn trao hàng trăm suất quà, ngôi nhà tình nghĩa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy NHNN đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm định hướng nhận thức, ngăn chặn tiềm ẩn vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo nguyên tắc dân chủ, kỷ cương trong Đảng; giữ mối đoàn kết thống nhất nội bộ.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ liên tục được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 5 năm liên tục (2015 - 2020), Chi nhánh đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tháo gỡ khó khăn SXKD, ngăn chặn nợ xấu gia tăng

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ NHNN Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiêp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, thực hiện tốt vai trò đầu mối tại địa bàn nhằm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo an toàn hoạt động của các TCTD.

Đặc biệt là tập trung quyết liệt các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường hậu dịch Covid-19.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, ngăn chặn tình trạng nợ xấu gia tăng; thực hiện nghiêm túc các mức trần lãi suất huy động, cho vay từng thời kỳ theo quy định của Thống đốc NHNN Việt Nam.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt nâng cao năng lực, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Phát huy dân chủ, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, cơ quan để phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động hàng năm tăng 16% trở lên so với năm trước; tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng hàng năm tăng từ 15 - 17% so với cuối năm trước; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới mức 2%; đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ NHNN Hà Tĩnh khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Giám đốc Chi nhánh NHNN Hà Tĩnh Phan Viễn Đông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy với 100% số phiếu bầu trực tiếp.

