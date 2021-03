Sinh hoạt chi bộ điểm - “cuộc tập huấn” nghiệp vụ lớn cho cấp ủy, bí thư chi bộ

Triển khai từ tháng 8/2020, mô hình sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã giúp các cấp ủy, bí thư chi bộ nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng.

Chuyển biến từ nề nếp

Mô hình sinh hoạt điểm Đảng bộ TX Kỳ Anh được triển khai theo quy trình các bước theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, các chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu của cuộc sinh hoạt. Mỗi cuộc sinh hoạt điểm đều có đại diện đoàn công tác Thị ủy, đảng ủy phường, xã cùng tham gia để đánh giá rút kinh nghiệm.

Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai, đã có 45/176 chi bộ tiến hành sinh hoạt chi bộ điểm (Trong ảnh: Chi bộ TDP Tân Long tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm vào tháng 11/2020).

Ông Trần Bình Thạnh - Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) Liên Phú, phường Kỳ Liên chia sẻ: “Trước đây, hầu hết buổi sinh hoạt nào cũng có đảng viên đi chậm, thậm chí vắng họp không có lý do. Thế nhưng, sau lần tổ chức sinh hoạt điểm, với yêu cầu thực hiện nghiêm túc tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 85% trở lên và không có đảng viên vắng mặt mà không có lý do, các cuộc sinh hoạt chi bộ trong những tháng tiếp theo đã đảm bảo được quy định này. Số lượng đảng viên tham gia gần như 100%, các trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng. Đây thực sự là thay đổi lớn từ trong nhận thức của các đảng viên”.

Sinh hoạt chi bộ điểm cũng trở thành môi trường để người bí thư chi bộ trưởng thành hơn trong thực hiện nhiệm vụ (Trong ảnh: Bí thư Chi bộ Trần Phú, Nguyễn Đình Tứ điều hành sinh hoạt chi bộ điểm vào thánhg 11/2020)

Với Chi bộ TDP Trần Phú (phường Hưng Trí), từ “cuộc tập huấn” sinh hoạt điểm vào tháng 11/2020 đã giúp cấp ủy, đảng viên thấy rõ vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân cũng như tạo môi trường cho bí thư chi bộ trưởng thành hơn.

“Thực hiện đầy đủ các nội dung cuộc sinh hoạt chi bộ theo đúng trình tự, người bí thư chi bộ không chỉ chuẩn bị chu đáo nội dung tại cuộc họp, mà trước đó còn phải họp chi ủy, thông tin các nội dung để đảng viên nắm bắt, chuẩn bị các ý kiến tham gia và xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ. Từ cuộc sinh hoạt điểm, tôi nhận thấy mình càng ngày càng chỉn chu hơn, học hỏi, nâng cao hơn vai trò điều hành, kết luận của bí thư trong các kỳ sinh hoạt chi bộ” - ông Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Chi bộ TDP Trần Phú bày tỏ.

Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ vào tháng 12/2020

Trước đó, từ tháng 8/2020, thực hiện mũi đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm ở 25 chi bộ, sau đó tiến hành rút kinh nghiệm, tổ chức hội thảo và ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ThU ngày 3/2/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai, đã có 45/176 chi bộ tiến hành sinh hoạt chi bộ điểm, năm 2021 sẽ tổ chức luân phiên ở tất cả các chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Thay đổi trong hành động

Sinh hoạt chi bộ điểm còn là “cú hích” góp phần thay đổi nhận thức, hành động của các đảng viên. Chị Nguyễn Thị Hiền, đảng viên Chi bộ TDP Tân Long (phường Kỳ Long) chia sẻ: “Trước đây, các đảng viên trẻ thường rụt rè trong phát biểu, tới họp theo hình thức chiếu lệ thì nay chi bộ phân công trách nhiệm mỗi người đều chuẩn bị ý kiến góp ý, từ đó đảng viên đã tham gia bàn bạc, quyết định các hoạt động chi bộ, giúp việc triển khai nhiệm vụ trong TDP được phối hợp nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao”.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chi bộ điểm của TDP Trần Phú, phường Hưng Trí vào tháng 11/2020

Trong hướng dẫn triển khai sinh hoạt thường kỳ, ngoài công tác chính trị, tư tưởng thì phải chú trọng việc đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện của đảng viên.

Nắm bắt tinh thần này, Chi bộ TDP Tân Long (phường Kỳ Long) đã đưa nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh vào mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ để giao trách nhiệm và đánh giá kết quả hoạt động của đảng viên. Mỗi đảng viên đều được phân công trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ theo từng tổ tự quản, từ đó góp phần quan trọng giúp tổ dân phố hoàn thành nhiều công trình, phần việc xây dựng đô thị văn minh.

Trước mỗi cuộc họp, Bí thư Chi bộ và Phó bí thư Chi bộ TDP Tân Long tiến hành họp để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá công tác lãnh đạo trong tháng.

Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh cho biết: “Với cách tiếp cận mới, TX Kỳ Anh đã lấy sinh hoạt chi bộ điểm làm “trục xoay” trong nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Sinh hoạt chi bộ điểm chính là cuộc tập huấn nghiệp vụ rộng lớn cho các cấp ủy, bí thư chi bộ.

Tôi tin rằng, với cách tiếp cận này và sự chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo Nghị quyết 02, công tác xây dựng Đảng ở TX Kỳ Anh sẽ chuyển biến thực sự về chất trong thời gian tới”.

Thu Trang