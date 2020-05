Trao huy hiệu Đảng, công bố thành lập Chi bộ Công an xã Sơn Kim 2

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn – Hà Tĩnh) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55, 50, 30 năm tuổi Đảng và công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Sơn Kim 2.

Các đảng viên mẫu mực được trao Huy hiệu Đảng

Sáng 15/5, Đảng bộ xã Sơn Kim 2 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55, 50, 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, trong đó 3 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 50 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và công tác xã hội tại địa phương.

Qua quá trình công tác và hoạt động, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong mỗi phần việc, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng viên Hồ Phạm Dục (55 tuổi Đảng): Việc nhận Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và cũng là trách nhiệm để đảng viên tiếp tục cống hiến, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành lập Chi bộ Công an xã Sơn Kim 2

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã Sơn Kim 2 cũng đã ra quyết định thành lập chi bộ công an xã trực thuộc Đảng bộ xã Sơn Kim 2.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2 Cao Kỷ Vỵ và Phó Trưởng Công an huyện Hương Sơn Lê Trọng Luận trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đảng viên Chi bộ Công an xã Sơn Kim 2

Chi bộ Công an xã Sơn Kim 2 có 3 đảng viên, Thượng úy Phạm Khắc Núi - Trưởng Công an xã được chỉ định làm Bí thư Chi bộ.

Việc thành lập chi bộ công an xã nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Sơn Kim 2 trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng công an xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, chi bộ sẽ xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã về công tác đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, ngày 5/12/2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định điều động 3 đồng chí công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã tại Ban Công an xã Sơn Kim 2.

Như vậy, đến nay, sau khi thành lập thêm chi bộ công an xã, Đảng bộ xã Sơn Kim 2 có 13 chi bộ thôn xóm và cơ quan đơn vị với 252 đảng viên.

Tin liên quan: Người dân xã biên giới Hà Tĩnh sắt son niềm tin với Đảng Đặt chân đến Kim Cương – xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), khách phương xa đã cảm nhận sắc đỏ của vùng đất ba zan “lấp lánh kim cương” nơi miền núi phía Tây Hà Tĩnh. Nơi đây, nhân dân một lòng sắt son niềm tin theo Đảmg, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, giữ vững mối đoàn kết, bình yên nơi “phên dậu” Tổ quốc.

Bá Tân