5 chính sách mới về ô tô có hiệu lực từ năm 2021

Trong tháng 11/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.359 xe, tăng 9% so với tháng 10/2020, tăng 22% so với tháng 11/2019. Đây là số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố.