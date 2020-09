Chi tiết trang bị trên các phiên bản của Kia Sorento 2021

Thaco phân phối Kia Sorento 2021 All New tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm Deluxe, Luxury, Premium và Signature cùng 2 lựa chọn động cơ dầu và xăng, đi kèm giá bán từ 1,079-1,349 tỷ đồng. Với mức giá chênh lệch từ 70-120 triệu đồng giữa các phiên bản kế nhau, Thaco chia trang bị cho các phiên bản của Kia Sorento 2021 như thế nào?

Kia Sorento Deluxe: 1,079 tỷ đồng

Đây là phiên bản tiêu chuẩn của Kia Sorento 2021 tại thị trường Việt Nam. Phiên bản này chỉ được cung cấp duy nhất 1 lựa chọn động cơ là động cơ dầu 2.2L, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, đi kèm với hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước cùng tùy chỉnh 04 chế độ lái COMFORT / ECO / SPORT / SMART.

Các trang bị ngoại thất tiêu chuẩn của Kia Sorento Deluxe bao gồm đèn pha LED tự động bật tắt, đèn chạy ban ngày LED, đèn sương mù LED, đèn hậu chỉ là đèn Halogen, gương chiếu hậu ngoài gập điện, cốp sau chỉnh điện và mâm xe 18 inch.

Di chuyển vào bên trong, xe được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện, màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25 inch, kết nối điện thoại thông minh Apple Carplay & Android Auto, màn hình đa thông tin kỹ thuật số 4.2 inch, cửa gió cho hàng ghế thứ 3, kính cửa sổ vị trí ghế lái tự động và chống kẹt và hệ thống âm thanh 6 loa.

Các trang bị an toàn trên xe bao gồm: 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD; Hệ thống cân bằng điện tử ESC; Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC; Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau; Camera hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Kia Sorento Luxury: 1,099-1,179 tỷ đồng

Di chuyển lên phiên bản Luxury, người dùng sẽ được cung cấp 2 lựa chọn động cơ gồm động cơ xăng và động cơ dầu với giá bán tương ứng là 1,099 tỷ đồng và 1,179 tỷ đồng. Trong đó, bản động cơ xăng sử dụng động cơ Smartstream G2.5 mạnh 177 mã lực/232 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Bản động cơ dầu sử dụng động cơ Smartstream D2.2 mạnh 198 mã lực/440 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Về trang bị ngoại thất, bản Luxury sở hữu các trang bị ngoại thất tương tự bản Deluxe, ngoại trừ cụm đèn hậu LED và cảm biến gạt mưa tự động.

Điểm khác biệt của bản Luxury so với bản Deluxe tập trung chủ yếu ở các trang bị nội thất. Cụ thể, những trang bị nội thất được nâng cấp trên Kia Sorento Luxury bao gồm sạc điện thoại không dây, rèm che nắng cửa sổ sau, cửa sổ trời toàn cảnh, lẫy chuyển số sau vô lăng, gương chiếu hậu chống chói tự động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đèn trang trí Mood Light, ốp bàn đạp kim loại và tất cả kính cửa sổ tự động và chống kẹt.

Về các trang bị an toàn, bản Luxury được bổ sung thêm 2 tính năng mới so với bản Deluxe là khởi động từ xa bằng chìa khóa và khóa trẻ em điện tử.

Kia Sorento Premium: 1,179-1,279 tỷ đồng

Kia Sorento Premium tiếp tục được cung cấp 2 lựa chọn động cơ xăng và dầu như bảnLuxury nhưng có giá bán đắt hơn. Cụ thể, bản Premium xăng có giá là 1,179 tỷ đồng (đắt hơn 80 triệu) và bản Premium dầu có giá 1,279 tỷ (đắt hơn 100 triệu đồng).

Với giá bán đắt hơn 80-100 triệu đồng so với bản Luxury, bù lại bản Premium sẽ được cung cấp nhiều trang bị hiện đại hơn. Nếu như hệ thống đèn pha của bản Luxury được trang bị đèn pha LED thì bản Premium sử dụng đèn pha LED Projector. Bên cạnh đó, bản Premium dầu được trang bị hệ dẫn động AWD và mâm xe 19 inch thay vì dẫn động cầu trước FWD và mâm xe 18 inch của bản Luxury dầu.

Ngoài ra, nội thất của bản Premium còn được trang bị màn hình đa thông tin kỹ thuật số 12.3 inch (lớn hơn so với màn hình 4,2 inch của bản Luxury), hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose hiện đại hơn so với hệ thống âm thanh 6 loa của bản Luxury. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, chuyển số dạng nút xoay (ở bản động cơ dầu).

Chưa hết, hệ thống an toàn của bản Premium còn được bổ sung thêm Hệ thống quan sát toàn cảnh SVM và Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM so với bản Luxury.

Kia Sorento Signature: 1,279-1,349 tỷ đồng

Cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất Kia Sorento Signature cũng có 2 lựa chọn động cơ xăng và dầu tương tự bản Premium nhưng có sẵn hệ dẫn động AWD cho cả 2 bản động cơ, cùng 2 cấu hình 6 ghế và 7 ghế, đi kèm giá bán từ 1,279-1,349 tỷ đồng.

Về trang bị ngoại thất, phiên bản Kia Sorento Signature không có sự khác biệt so với bản Premium, vẫn sử dụng đèn pha LED Projector, đèn ban ngày LED, đèn sương mù trước LED, đèn hậu LED, đèn pha tự động, ăng-ten vây cá mập, gương chiếu hậu gập điện, baga mui, cốp sau chỉnh điện, cảm biến gạt mưa tự động.

Di chuyển vào bên trong, Kia Sorento Signature sở hữu một khoang nội thất cao cấp và tiện dụng hơn. Ngoài những trang bị tương tự như bản Premium, bản Signature được nâng cấp thêm những trang bị gồm ghế hành khách trước chỉnh điện, ghế lái có nhớ vị trí, ghế trước có sưởi và làm mát, vô lăng có sưởi và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Bên cạnh đó, Kia Sorento Signature còn được nâng cấp hệ thống an toàn so với bản Premium với những tính năng hiện đại như hỗ trợ đi theo làn đường LFA, hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, điều khiển hành trình thông minh SCC, bên cạnh những tính năng an toàn phổ biến như 6 túi khí, ABS/EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ xuống dốc DBC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, hệ thống quan sát toàn cảnh, hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin…

Theo Autodaily.vn