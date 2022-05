Dấu hiệu nào báo hiệu ô tô cần sửa chữa?

Sau một thời gian sử dụng, xe ô tô rất dễ gặp phải những hư hỏng đáng tiếc. Thông thường những hư hại trên ô tô sẽ khiến bạn tốn một mức chi phí không hề nhỏ để sửa chữa.

Xe số sàn tăng tốc yếu, có mùi khét

Trường hợp bạn đang di chuyển trên đường thì xe có mùi khét đặc trưng, xe rất ì, rất yếu thì nguyên nhân có thể là do cháy côn. Tình trạng này xảy ra do khi di chuyển trên đường, chúng ta đỡ chân côn thường xuyên, xe ôtô luôn chạy trong tình trạng côn bị ép, bị trượt suốt thời gian dài dẫn đến tình trạng cháy côn. Khi đó bạn bắt buộc phải thay côn mới.

Giảm xóc thủy lực bị chảy dầu

Trường hợp nặng xảy ra là khi giảm xóc đã bị chảy rất nhiều dầu và không còn khả năng hấp thụ xung lực. Khi đi vào những chỗ xóc hay ổ gà thì giảm xóc sẽ nảy lên rất mạnh. Các chuyên ra bảo dưỡng khuyên, nếu như giảm xóc chảy dầu 1 bên khi giảm xóc đã cũ nên thay cả hai bên cho đều.

Trụ vô lăng kêu/rung khi đánh lái

Khi đánh lái, đặc biệt khi đánh lái gấp hoặc đánh lái nhiều xuất hiện tiếng kêu phát ra từ trụ lái là điều bất thường. Nguyên nhân thứ nhất có thể do dầu trợ lực bị thiếu, ở trường hợp này chúng ta chỉ việc bổ sung dầu là xong.

Nguyên nhân thứ hai nặng hơn rất nhiều đó là bản thân trợ lực đã cũ và hoạt động rất kém không đủ áp xuất để bơm dầu trợ lực lên. Trong trường hợp bơm trợ lực kém thì chỉ còn một cách thay bơm trợ lực.

Nước làm mát bị hao hụt thất thường

Cạn nước làm mát hay hao nước làm mát có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân có thể là do thủng bình nước làm mát. Nguyên nhân thứ 2 có thể là do dò rỉ đường ống dẫn nước làm mát. Nguyên nhân thứ 3 là do két nước làm mát do lâu ngày có thể bị va đập hoặc bị mọt cũng có thể làm hao tổn nước làm mát.

Nếu nước làm mát bị thiếu thì động cơ sẽ không có khả năng làm mát. Nếu như động cơ không được làm mát tốt có thể làm hỏng toàn bộ máy và sửa chữa động cơ máy cực kỳ tốn kém. Quan trọng hơn, khi sửa xong thì máy cũng không còn hoạt động tốt như trước.

Có cặn ở nắp dầu động cơ

Khi chúng ta đi bảo dưỡng xe hoặc mua xe ôtô đã qua sử dụng nên kiểm tra nắp dầu động cơ. Nếu như nhìn thấy trên nắp dầu có cặn giống như bùn tức là xe của chúng ta đang ở trong tình trạng đáng báo động. Nguyên nhân thứ nhất là do dầu chất lượng kém. Nguyên nhân thứ hai do chủ nhân của chiếc xe lâu không thay dầu dẫn đến tình trạng dầu đóng cặn, khiến dầu không thể bôi trơn được nữa.

Ngoài dấu hiệu nằm ở nắp dầu, chúng ta cũng nên quan sát những biểu hiện khác như động cơ ồn hơn bình thường,...

Thông thường, chi phí xử lí lỗi liên quan đến cặn dầu ở động cơ rất tốn kém. Do đó, khi đi mua xe đã qua sử dụng mà gặp chiếc xe có tình trạng như trên thì cách tốt nhất là tránh xa.

Xe có khói bất thường, mùi dầu khét

Thông thường xe ôtô có 3 màu khói: khói xanh, khói trắng, khói đen. Nếu xe ôtô có khói xanh kèm theo mùi khét đặc trưng thì có thể xe đã bị ăn dầu. Tức dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt, bị đốt cháy và thoát khói xanh có mùi dầu khét. Khi đó, bạn phải mang xe đến địa chỉ sửa chữa uy tín để được kiểm tra tư vấn sửa chữa kịp thời.

Theo cartimes