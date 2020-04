Điểm danh những mẫu xe giảm giá cả trăm triệu đồng đợt dịch Covid-19

Trước sự ảm đạm của thị trường và với hy vọng đẩy bớt hàng tồn, nhiều mẫu xe tại Việt Nam đang được các hãng, đai lý giảm giá tới cả trăm triệu đồng.

1. Chevrolet Trailblazer

Đầu tiên trong danh sách này phải nói tới đợt giảm giá “khủng” của mẫu SUV 7 chỗ Trailblazer phiên bản cao cấp nhất 4x4 LTZ.

Cụ thể, các đại lý của bán xe Chevrolet đã đưa ra mức giá đầy hấp dẫn cho mẫu xe này – 700 triệu đồng; So với mức giá niêm yết gần 1,1 tỷ đồng thì mẫu SUV này đã được giảm hơn 350 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, việc giảm giá này được áp dụng cho các mẫu Trailblazer được sản xuất từ năm 2018 còn tồn lại, trong khi các phiên bản sản xuất năm 2019 vẫn giữ nguyên giá bán cũ. Số lượng xe này trên toàn quốc còn không nhiều, chỉ khoảng 100 xe.

Tại Việt Nam, Chevrolet Trailblazer (giá từ 885 - 1.066 triệu đồng) là mẫu SUV 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thuộc phân khúc SUV hạng D, cạnh tranh các đối thủ như: Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest, Hyundai Santa Fe. Trailblazer hiện là một trong hai sản phẩm, bên cạnh bán tải Colorado thuộc thương hiệu Chevrolet còn được phân phối tại Việt Nam thông qua VinFast sau khi hãng xe Việt mua lại hoạt động của GM Việt Namhồi tháng 6/2018.

Phiên bản cao cấp nhất của SUV này được trang bị động cơ Diesel 2.5L tăng áp với công suất tối đa 180 tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440 Nm tại 2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu.

2. Ford Explorer

Sau mẫu Chevrolet Trailblazer, thì Ford Explprer là mẫu SUV nhập khẩu tiếp theo có mức giảm giá khủng vừa qua. Cụ thể, chiếc SUV 7 chỗ từ Mỹ được giảm tới 269 triệu động, khiến giá bán của xe từ 2,268 tỷ đồng xuống còn 1,999 tỷ đồng.

Được biết, việc giám giả của Explorer là để kích cầu vì doanh số của mẫu xe này không được như kỳ vọng thời gian qua.

Tại Việt Nam, Ford Explorer được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với trang bị động cơ 2.3 lít EcoBoost bốn xi-lanh tăng áp, công suất 273 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Mẫu SUV sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hộp số tự động sáu cấp.

3. Chevrolet Colorado

Giống như “người anh em” - Chevrolet Traiblazer, mẫu bán tải Chevrolet Colorado cũng được nhiều đại lý VinFast giảm giá cả 3 phiên bản Colorado LT số tự động 1 cầu, Colorado LTZ số tự động 2 cầu và Colorado High Country từ 92 – 154 triệu đồng. Sau khi giảm, giá của 3 phiên bản này lần lượt là 559, 638 và 819 triệu đồng.

Chevrolet Colorado là mẫu bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và cạnh tranh trực tiếp với các mẫu: Ford Ranger, Mazda BT50, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux… tại Việt Nam.

Chevrolet Colorado được bán ở Việt Nam sử dụng động cơ tăng áp diesel 4 xi-lanh Duramax 2.5L cho công suất tối đa 180 mã lực tại tốc độ tua máy 3.600 vòng/phút và momen xoắn tối đa 440 Nm tại tốc độ tua máy 2.000 vòng/phút. Đi cùng là hộp số tự động 6 cấp.

4. Toyota Innova

Theo khảo sát trên thị trường, 4 phiên bản của Toyota Innova đều được các đại lý ưu đãi ở mức 90 – 100 triệu đồng khi kết hợp chương trình ưu đãi của hãng lẫn giảm giá của chính đại lý. Và thậm chí có những đại lý còn đưa ra mức giảm cao hơn để thu hút khách hàng.

Tại Việt Nam, Toyota Innova là mẫu MPV có doanh số khá tốt của Toyota Việt Nam. Tuy nhiên, từ khi có sự xuất hiện của các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga… thì thị phần của mẫu xe này đang bị ảnh hưởng nặng nề. Doanh số luôn có chiều hướng giảm so với trước đây.

Tại Việt Nam, Innova là mẫu xe lắp ráp trong nước với trang bị động cơ xăng 2.0L duy nhất cho công suất 137 mã lực cùng mô-men xoắn 183 Nm, đi kèm với số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

5. Toyota Fortuner

Một mẫu xe khác của Toyota là Fortuner cũng có mức ưu đãi lớn nhất tới 100 triệu đồng với phiên bản 2.4AT 4x2, 45 triệu đồng tặng kèm bảo hiểm với bản 2.4 MT 4x2.

Tại Việt Nam, Fortuner cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ - Ford Everest, Nissan Terra, Mazda CX-8.

Toyota Fortuner đang được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá đề xuất lần lượt là: 1,033 tỷ đồng với bản 2.4G 4x2 MT máy dầu; 1,096 tỷ đồng với bản 2.4G 4x2 AT máy dầu; 1,150 tỷ đồng với bản 2.7V 4x2 AT máy xăng; 1,199 tỷ đồng với bản 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng; 1,236 tỷ đồng với bản 2.7V 4x4 AT máy xăng và 1,354 tỷ đồng với bản 2.8V 4x4 AT máy dầu.

6. Honda CR-V

Theo khảo sát của PV, các đại lý ô tô Honda khu vực miền Bắc đang có chính sách giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả 3 phiên bản của CR-V.

Sau khi giảm, giá của 3 phiên bản E, G, L của Honda CR-V lần lượt là: 993, 923 và 883 triệu đồng.

Honda CR-V là mẫu xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và cạnh tranh với các mẫu: Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Nissan X-Trail…

Honda CR-V sở hữu động cơ VTEC Turbo 4 xy-lanh, dung tích 1.5 lít cho công suất 188 mã lực 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại 2.000 đến 5.000 vòng/phút.

7. Mazda CX-8

Mới đây, Mazda Việt Nam chính thức công bố đợt giảm giá toàn bộ các mẫu xe của hãng trong tháng 3. Và mẫu xe được giảm giá nhiều nhất trong đợt này là CX-8.

Mẫu crossover 7 chỗ này được giảm tới 100 triệu đồng cho phiên bản 2.5L Premium (bao gồm cả bản 4x2 và AWD), tiếp đó là phiên bản Deluxe được giảm 80 triệu đồng và phiên bản Luxury được giảm 50 triệu đồng. Sau khi giảm giá xe Mazda CX-8 có giá từ 1,069 – 1,299 tỷ đồng/tùy phiên bản.

Tại Việt Nam, Mazda CX-8 có lựa chọn động cơ duy nhất là động cơ xăng Sky-Active 2.5L sản sinh công suất 188 mã lực và mô men xoắn 251 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp, đi cùng là hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh AWD ở bản cao cấp nhất.

Xe cạnh tranh cùng các mẫu xe như: Hyundai SantaFe, Mazda CX-8 và Ford Everest… tại Việt Nam.

