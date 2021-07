Ford Ranger 2021 lắp ráp tại Việt Nam ra mắt, giá không đổi

Ford Ranger 2021 lắp ráp trong nước vừa được ra mắt. Xe có 5 phiên bản, thông số kỹ thuật và giá niêm yết không khác bản nhập Thái Lan.

Ngày 15/7, Ford Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu Ford Ranger 2021 lắp ráp trong nước. Trước đó, có thông tin mẫu xe này sẽ được ra mắt vào giữa tháng 6, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc nhưng dịch Covid-19 đã khiến thời gian ra mắt trễ hơn dự kiến.

Ford Ranger lắp ráp trong nước vừa được ra mắt.

Ford Ranger 2021 vẫn có 5 phiên bản (không bao gồm Raptor) giống mẫu nhập Thái Lan gồm XL 2.2L 4x4 MT, XLS 2.2L 4x2 MT, XLS 2.2L 4x2 AT, Limited 2.0L 4x4 AT và Wildtrak 2.0L 4x4 AT. Giá bán niêm yết không đổi, vẫn ở mức 616 triệu đến 925 triệu đồng.

Ở bản nâng cấp 2021, Ford Ranger có một số thay đổi nhỏ ở ngoại hình. Lưới tản nhiệt dạng lưới hình thang màu đen, thay cho dạng thanh ngang trước đây. Tay nắm cửa và ốp gương chiếu hậu cũng được sơn đen trang trí.

Xe có thông số kỹ thuật không khác bản nhập khẩu Thái Lan.

Thông số kỹ thuật của Ranger 2021 lắp ráp không khác bản nhập khẩu. Ford Ranger 2021 tại Việt Nam có 3 tùy chọn động cơ. Các phiên bản XL, XLS MT và XLS AT được trang bị động cơ diesel 2.2L, cùng mức công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Bản Ranger Limited được trang bị động cơ diesel 2.0L, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Bản Ford Ranger Wildtrak được trang bị động cơ diesel 2.0L biturbo, công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp.

Điểm khác biệt đáng chú ý là tất cả phiên bản của Ranger lắp ráp có khoảng sáng gầm được nâng lên ở mức 215 mm, cao hơn Ranger nhập khẩu 15 mm.

Ford Ranger lắp ráp có khoảng sáng gầm cao hơn 15 mm so với bản nhập Thái.

Ngoài ra, giá bán thực tế của Ford Ranger lắp ráp cũng sẽ thấp hơn so với bản nhập khẩu Thái Lan. Nhiều đại lý đã nhận đặt cọc mẫu xe này từ tháng 6 và cho biết giá bán của các bản XL, Limited và Wildtrak thấp hơn giá niêm yết 14-20 triệu đồng. Các bản XLS MT và AT có giá bán thực tế không đổi.

Việc Ford Ranger quay trở lại lắp ráp tại Việt Nam sau 20 năm giúp mẫu xe này tăng lợi thế so với các đối thủ nhập khẩu, vốn gặp bất lợi về nguồn cung do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Trong tháng 6, Ford Ranger đạt doanh số 754 xe. Cộng dồn từ đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 6.912 xe, tiếp tục vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe bán tải và bỏ xa các đối thủ xếp sau như Toyota Hilux (1.878 xe), Mitsubishi Triton (1.500 xe) hay Mazda BT-50 (662 xe).

