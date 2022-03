Ford Ranger Thế hệ Mới an toàn và đầy công nghệ hiện đại nhất

An toàn là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một chiếc xe, bất kể là khi được sử dụng cho công việc, gia đình hay giải trí. Ford Ranger thế hệ mới với các tính năng bảo vệ khi va chạm cùng các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến sẽ giúp tài xế tự tin trên mọi cung đường.

Các kỹ sư của Ford đã dành hàng nghìn giờ để phát triển và thử nghiệm các tính năng an toàn trên Ranger thế hệ mới, thông qua các mô phỏng máy tính và các chương trình kiểm tra thực tế toàn diện nhất từng được Ford thực hiện bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Anh và Châu Âu.

“Ranger thừa hưởng nền tảng an toàn vững chắc, xứng danh mạnh mẽ đậm chất Ford – Built Ford Tough. Những nỗ lực thử nghiệm an toàn của chúng tôi vượt xa các yêu cầu cần thiết, tất cả để đảm bảo rằng Ranger luôn mạnh mẽ và phù hợp với khách hàng toàn cầu”, ông Franco Moras, Quản lý về An toàn phương tiện cho biết. "Khách hàng không chỉ muốn di chuyển an toàn cùng bạn bè và gia đình, họ còn muốn được tự tin khi vận chuyển hàng hóa. Ranger thế hệ mới không chỉ giúp khách hàng xử lý mọi công việc cùng gia đình hay bạn bè, mà còn giúp khách hàng có được sự an toàn, an tâm họ mong muốn. Tất cả là nhờ vào hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái và tính năng an toàn trên mẫu xe thế hệ mới.”

Điển hình như túi khí giữa hai ghế trước mới được đặt giữa hàng ghế thứ nhất, giúp giảm nguy cơ va chạm giữa người lái và hành khách trong trường hợp xe xảy ra va chạm. Trang bị mới này nâng tổng số túi khí trong khoang xe lên đến 9 túi, những vị trí khác bao gồm: 2 túi khí phía trước, 2 túi khí đầu gối phía trước, 2 túi khí bên hông và 2 túi khí rèm, tùy thuộc vào từng phiên bản và thị trường.

Hay hệ thống phanh sau va chạm của Ford sẽ kích hoạt phanh sau khi va chạm để ngăn xe tiếp tục di chuyển ngoài ý muốn, từ đó giảm nguy cơ xảy ra va chạm thứ cấp. Hệ thống sẽ tự động sử dụng một lực phanh vừa phải khi phát hiện va chạm lần đầu.

Cũng không thể không nhắc tới hệ thống hỗ trợ cảnh báo trước va chạm sử dụng camera góc rộng mới được gắn trên kính chắn gió, kết hợp cùng radar góc rộng mới được đặt gần cản trước. Hệ thống sẽ quét phần đường phía trước, từ đó phát hiện khả năng va chạm với các phương tiện khác, người đi bộ hoặc người đi xe đạp ngay phía trước xe. Nếu phát hiện nguy cơ va chạm cao, hệ thống sẽ phát ra cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Nếu người lái không kịp phản ứng, Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) sẽ được kích hoạt.

Hệ thống AEB của xe đã được cải tiến với khả năng phát hiện người đi xe đạp và người đi bộ. Tính năng này cũng hoạt động tại các giao lộ nhờ vào camera góc rộng mới. Nếu tài xế không xử lý kịp thời, xe sẽ tự động tác dụng lực phanh để giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các va chạm trực diện.

Ngoài ra còn hàng loạt hệ thống an toàn khác như, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh động, hỗ trợ đánh lái và tránh va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, hệ thống cảnh báo điểm mù với tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang và bao quát, hỗ trợ đỗ xe tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với các tính năng dừng và đi... giúp Ford Ranger thế hệ mới trở nên an toàn hàng đầu phân khúc.

Theo ANTĐ