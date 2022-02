Honda ôtô Hà Tĩnh – Trần Phú giới thiệu Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới

Từ ngày 24 đến 26 tháng 2 năm 2022 – Honda ôtô Hà Tĩnh – Trần Phú tổ chức lễ ra mắt giới thiệu Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1972, Honda Civic khẳng định vị thế là mẫu xe đại diện tiêu biểu nhất cho những giá trị cốt lõi của thương hiệu ô tô Honda: “Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ - Công nghệ tiên tiến – Thân thiện với môi trường – An toàn vượt trội”.

Kế thừa những giá trị đã làm nên tên tuổi của thương hiệu Honda Civic trong suốt 50 năm qua, đồng thời, thay đổi toàn diện về thiết kế, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, ưu việt nhất, Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới tái định nghĩa chuẩn mực cho một mẫu Sedan hạng C.

Honda Civic hoàn toàn mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 bản: RS, G, E cùng 5 tùy chọn màu: Trắng ngọc quý phái, Xanh thời thượng, Xám phong cách, Đỏ cá tính, Đen ánh độc tôn, chính thức bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 23 tháng 2 năm 2022 qua hệ thống Nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc với mức giá bán lẻ như sau:

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Honda Civic thế hệ thứ 11 được giới thiệu lần đầu tiên trên thế giới tại Mỹ vào tháng 4 năm 2021 và lần đầu tiên tại Đông Nam Á vào tháng 8 năm 2021, nhận được sự ủng hộ và yêu thích đặc biệt của đông đảo khách hàng. Nhờ đó, mẫu xe đã nhanh chóng nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Xe của năm 2022 khu vực Bắc Mỹ do Hội đồng các nhà báo ô tô chuyên nghiệp ở Mỹ và Canada bình chọn, Top 10 xe có nội thất tốt nhất năm 2021 và Top 10 xe có trải nghiệm tốt nhất 2021 do Tập đoàn nghiên cứu và thu thập thông tin hàng đầu trên thế giới Informa công bố, Giải thưởng an toàn “Top Safety Pick+” do Tổ chức Bảo hiểm an toàn Đường cao tốc (IISH) bình chọn.

NHỮNG GIÁ TRỊ NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM

Honda Civic thế hệ thứ 11 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc Sedan hạng C về công nghệ tiên tiến. Những cải tiến đột phá trong ứng dụng công nghệ an toàn, kết nối thông minh và nâng tầm trải nghiệm cầm lái.

An toàn vượt trội

Honda Civic thế hệ thứ 11 là sản phẩm tiêu biểu, thể hiện cam kết của Honda, tiếp tục cung cấp những phương tiện giao thông an toàn và đáng tin cậy.

Cả 3 bản RS, G, E của Honda Civic hoàn toàn mới đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING. Đặc biệt, ở thế hệ thứ 11 của Honda Civic, Honda SENSING đã được cải tiến về công nghệ, tăng cường khả năng thu thập hình ảnh giao thông toàn diện và bao quát hơn. Hơn thế nữa, được bổ sung thêm 1 công nghệ an toàn mới, nâng tổng số công nghệ an toàn của hệ thống ưu việt này lên 6 công nghệ, bao gồm:

- [Mới] Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN): Phát hiện và thông báo cho người lái bằng âm thanh và tín hiệu trong trường hợp xe dừng đỗ phía trước bắt đầu di chuyển.

- Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

- Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)

- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)

- Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

Bên cạnh đó, Chế độ cảnh báo chống buồn ngủ (Driver attention monitor) cũng được áp dụng cho cả 3 phiên bản. Không chỉ vậy, bản RS còn được trang bị Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch.

Kết nối thông minh

Honda Civic hoàn toàn mới tự hào là mẫu xe đầu tiên trong phân được trang bị hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT (bản RS). Chỉ cần cài đặt ứng dụng Honda CONNECT trên điện thoại thông minh, chủ sở hữu có thể kết nối và quản lý Honda Civic trong tầm tay, ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào.

3 nhóm chức năng chính của Honda CONNECT bao gồm: An toàn và bảo mật, Điều khiển xe từ bất cứ đâu và Thuận tiện giúp chủ sở hữu dễ dàng tiếp cận chiếc xe, đồng thời, mang lại cảm giác an tâm, thuận tiện, niềm vui và tự hào khi sở hữu một chiếc ô tô Honda.

Tiếp tục cải tiến giao diện theo hướng thân thiện với người dùng, Honda Civic thế hệ thứ 11 được trang bị bảng đồng hồ trung tâm LCD 10.2 inch với độ phân giải cao (bản RS), cho phép hiển thị thông tin đa dạng và có thể tùy chỉnh bằng các nút điều khiển trên vô lăng.

Hệ thống giải trí cho phép kết nối không dây với điện thoại thông minh, đi kèm với sạc không dây chuẩn Qi (bản RS).

Nâng tầm trải nghiệm cầm lái

Honda Civic thế thệ thứ 10 củng cố danh tiếng của thương hiệu Honda Civic, thỏa mãn niềm vui cầm lái của khách hàng và thế hệ thứ 11 của Honda Civic tiếp tục duy trì sứ mệnh đó.

Honda Civic thế hệ thứ 11 sở hữu cấu trúc sàn và thân xe cứng cáp hơn,khung gầm cũng được cải tiến cùng với một số tinh chỉnh cho hệ thống treo và hệ thống lái, giúp tăng cường khả năng vận hành và cảm giác lái.

Với những cập nhật cho động cơ và hộp số, Honda Civic thế hệ thứ 11 tiếp tục đem lại cảm giác phấn khích hơn nữa khi cầm lái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Đặc biệt, tất cả các bản của Honda Civic thế hệ mới đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO

Trải nghiệm cầm lái không chỉ đến từ cảm giác thú vị khi đạp ga hay đánh lái mà còn bắt đầu ngay từ giây phút ngắm nhìn những chi tiết ngoại thất đầu tiên cho đến khi bước vào không gian nội thất của xe.

Ngoại thất của Honda Civic thế hệ thứ 11 thay đổi hoàn toàn, đem lại cảm giác mới mẻ, sang trọng, tạo cảm giác về một khoang cabin rộng rãi và hướng ngoại nhờ diện tích kính được mở rộng. Phong cách thể thao, tối giản đặc trưng của Honda Civic vẫn hiện hữu trên diện mạo của thế hệ thứ 11.

“Lấy con người làm trung tâm”, ứng dụng công nghệ và thiết kế nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người lái và hành khách. Khoang cabin của xe được thiết kế dựa trên ý tưởng “buổi sáng tốt lành”, tạo cảm giác về một không gian mở, cải thiện tầm nhìn của người ngồi trong xe.

Với những cải tiến đột phá ở thế hệ thứ 11: “An toàn vượt trội – Kết nối thông minh – Nâng tầm trải nghiệm cầm lái”, Honda Civic hoàn toàn mới đã nâng tầm chuẩn mực cho một mẫu Sedan hạng C, xứng đáng là sự lựa chọn lý tưởng và là niềm tự hào của chủ sở hữu.

