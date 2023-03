Honda triệu hồi 450.000 xe vì lỗi dây an toàn

Tại Mỹ, Honda đang trong đợt triệu hồi gần 450.000 xe được xác định là gặp phải vấn đề về dây an toàn dẫn đến nguy hiểm cho hành khách.

Honda sẽ triệu hồi gần 450.000 xe từ năm 2018 đến năm 2020 do chốt đai an toàn phía trước có thể không hoạt động bình thường, dẫn đến người lái và hành khách không được giữ an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm.

Thông báo triệu hồi được gửi qua NHTSA, cho biết đã có 301 yêu cầu bảo hành đối với sự cố kể từ đầu năm 2019, nhưng không có báo cáo nào về thương tích hoặc tử vong liên quan đến sự cố này.

Ủy ban An toàn giao thông đường bộ Mỹ cho biết rãnh khóa dây đai an toàn phía trước trên các xe Honda bị ảnh hưởng được sản xuất không đúng với thông số kỹ thuật, gây ra nhiễu giữa bộ khóa và nút nhả dây đai.

Theo thời gian, lớp phủ bề mặt bộ khóa có thể xuống cấp, nhiệt độ xung quanh thấp cũng có thể khiến nút nhả co lại làm tăng ma sát. Cả hai tình trạng tiềm ẩn này đều có thể gây ra vấn đề với việc chốt dây an toàn một cách an toàn.

Các loại xe trong đợt triệu hồi sẽ bao gồm Acura RDX đời 2019 và 2020, cùng với Honda Accord và Accord Hybrid 2018–2019, CR-V 2017–2020, Insight 2019 và Odyssey 2018–2020.

Số lượng xe bị ảnh hưởng cụ thể không được nêu chi tiết cho từng mẫu xe, mặc dù tổng số xe bị triệu hồi là 448.613 chiếc. Các tài liệu của Ủy ban An toàn giao thông đường bộ Mỹ cho biết cách khắc phục là làm nút tháo khóa rộng hơn hoặc thay thế toàn bị cụm khóa nếu cần thiết. Honda sẽ bắt đầu gửi thông báo đến các chủ sở hữu phương tiện vào ngày 17 tháng 4.

Theo Zing