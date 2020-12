Hyundai Accent 2021 hâm nóng phân khúc sedan giá rẻ tại Việt Nam

Hyundai Accent là mẫu sedan hạng B thứ 5 được giới thiệu phiên bản mới trong năm nay tại Việt Nam.

Năm 2020 chứng kiến nhóm sedan hạng B cạnh tranh mạnh mẽ khi liên tiếp những model mới được giới thiệu. Sau Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Mazda2 và Suzuki Ciaz, Hyundai Accent đời 2021 là cái tên mới nhất vừa ra mắt khách hàng trong nước vào đầu tháng 12. Trong khi đó, bản nâng cấp của Honda City dự kiến được trình làng sau một tuần.

Với Hyundai Accent mới, mẫu xe Hàn Quốc được thay đổi thiết kế và bổ sung trang bị trong khi giá bán không thay đổi. Bốn phiên bản Accent 2021 gồm 1.4 MT Tiêu chuẩn, 1.4 MT, 1.4 AT và 1.4 AT Đặc biệt có giá đề xuất 426,1-542,1 triệu đồng. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước bởi TC Motor.

Hyundai Accent thế hệ thứ 5 được giới thiệu bản nâng cấp sau 2 năm có mặt tại Việt Nam. Ảnh: TC Motor.

Hyundai Accent 2021 duy trì được lợi thế cạnh tranh về giá bán so với các đối thủ Nhật Bản có tên tuổi như Toyota Vios (470-570 triệu đồng), Mazda2 sedan (479-599 triệu đồng) hay Honda City 2021 (dự kiến khoảng 600 triệu đồng).

Đồng thời, dòng sedan phổ thông của Hyundai có mức giá cao hơn Kia Soluto (369-469 triệu đồng), Mitsubishi Attrage (375-460 triệu đồng), Suzuki Ciaz (529 triệu đồng) và Nissan Sunny (428-498 triệu đồng).

Thực tế, khoảng giá vừa phải và trải rộng giúp Hyundai Accent có thể tiếp cận được nhiều đối tượng người dùng. Hai model số sàn giá bán dưới 500 triệu có thể được mua để làm xe chạy dịch vụ, trong khi bản AT và AT Đặc biệt hướng đến người mua xe gia đình với danh sách tính năng tiện nghi, an toàn đầy đủ hơn.

Các model Hyundai Accent 2021 mang phong cách năng động và hiện đại hơn trước, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và những ai ưu tiên chọn mua xe có ngoại hình bắt mắt. Mazda2 sedan và City 2021 có lẽ là 2 mẫu xe đủ sức so kè với Hyundai Accent nâng cấp về mặt thiết kế. Những mẫu xe hạng B còn lại nhìn chung có ngoại hình không ấn tượng bằng Accent 2021.

Về phần tính năng, Hyundai bổ sung cho Accent bản cao cấp màn hình thông tin giải trí to hơn (8 inch) và bảng đồng hồ tốc độ thiết kế thể thao. Những trang bị khác được giữ nguyên và mẫu sedan của Hyundai vẫn thuộc diện có nhiều option hàng đầu trong phân khúc. Hiện tại, mẫu xe nhỉnh hơn Accent về mặt an toàn là Mazda2 với gói an toàn thông minh i-Activsense.

Hyundai Accent 2021 tiếp tục sử dụng động cơ 1.4L, đi cùng tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Khả năng vận hành của Hyundai Accent được đánh giá mang thiên hướng thoải mái và nhẹ nhàng, cảm giác lái trung tính và mức tiêu thụ nhiên liệu vừa phải.

Các đặc tính này gần giống với Toyota Vios, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage hay Suzuki Ciaz. Nếu đòi hỏi một mẫu xe hạng B có phong cách lái thể thao và thông số mạnh mẽ hơn Accent thì người dùng có thể cân nhắc Mazda2 hoặc Honda City 2021 sắp ra mắt.

Honda City 2021 chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam để cạnh tranh với Hyundai Accent. Ảnh: Motortrivia.

Ngoài những yếu tố trên, chất lượng của Hyundai Accent 2021 là điều được người dùng quan tâm khi phiên bản cũ gặp vấn đề liên quan đến hệ thống lái. Cụ thể, nhiều người dùng Hyundai Accent đời 2018-2020 phản ánh có tiếng kêu phát ra từ hệ thống lái khi đánh lái hoặc đi qua đường xóc.

Vào tháng 11, đại diện TC Motor xác nhận với Zing một số xe Accent có hiện tượng tiếng kêu phát ra từ hệ thống lái vì cơ cấu bánh răng - trục vít xuất hiện độ lệch khác với tiêu chuẩn cho phép. TC Motor cho biết hiện tượng này không gây mất an toàn trong quá trình sử dụng và sẽ tiếp nhận kiểm tra, sửa chữa, thay thế phụ tùng miễn phí cho các xe Accent gặp vấn đề về trục lái.

Phiên bản cũ của Hyundai Accent tại Việt Nam gặp vấn đề liên quan đến hệ thống lái. Ảnh: TC Motor

Chuyên gia ôtô Nguyễn Sơn nhận định Hyundai ra mắt Accent 2021 ngày đầu tháng 12 có thể là muốn tận dụng giai đoạn cuối năm để “chạy” doanh số. Đây là thời điểm nhu cầu mua xe gia tăng, đặc biệt năm nay người dùng Việt Nam đang có tâm lý ưu tiên lựa chọn các dòng xe CKD để hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Hyundai Accent có doanh số cộng dồn vào cuối tháng 10 đạt hơn 15.000 chiếc, đứng thứ 2 trong nhóm sedan hạng B, xếp sau Toyota Vios (22.563 xe). Những đối thủ khác của Accent là Kia Soluto (5.535 xe), Honda City (5.589 xe), Mitsubishi Attrage (3.667 xe), Mazda2 sedan (1.614 xe), Nissan Sunny (793 xe) và Suzuki Ciaz (96 xe).

Theo Zing