Hyundai Accent 2024 bắt đầu được sản xuất, sở hữu hơn 65 tính năng an toàn

Với thiết kế bắt mắt, đi kèm một loạt các tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc và động cơ xăng turbo mạnh mẽ, Hyundai Accent 2024 (hay còn được gọi là Verna tại thị trường Ấn Độ) hứa hẹn sẽ khiến các mẫu xe trong cùng phân khúc phải dè chừng.

Hyundai Accent 2024 được lên kế hoạch ra mắt vào ngày 21/3 tới đây. Hiện Hyundai đã bắt đầu đưa mẫu sedan cỡ B này lên dây chuyền sản xuất tại nhà máy của hãng ở Ấn Độ.

Theo hãng xe Hàn Quốc, để đảm bảo sự an toàn cho người ngồi trên xe, hãng xe Hyundai đã gia cố cấu trúc khung của Accent 2024 với vật liệu gia cố bên sườn dày hơn. Thêm vào đó, khu vực sàn giữa và phía trước cũng được bổ sung vật liệu gia cố. Ngoài ra, Hyundai cũng đã tiết lộ danh sách dài các trang bị an toàn của Accent 2024.

Hyundai Accent 2024 bắt đầu được sản xuất tại Ấn Độ

Bước sang thế hệ mới, Hyundai Accent 2024 sẽ được trang bị tới hơn 65 tính năng an toàn. Trong số này, 30 tính năng an toàn sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể. Danh sách các trang bị an toàn tiêu chuẩn có thể kể đến như: 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các ghế ngồi, nhắc nhở thắt dây an toàn ở mọi vị trí, hệ thống ABS, EBD, đèn pha tự động, Tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS), móc ghế trẻ em, báo động chống trộm, cảm biến đỗ xe phía sau…

Chưa hết, Hyundai Accent 2024 còn được cung cấp các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS trong gói Hyundai SmartSense. Accent 2024 sử dụng công nghệ cảm biến tự động với radar (phía trước & phía sau), cảm biến và các camera (phía trước) để phát hiện các chướng ngại vật trên đường từ đó đưa ra các cảnh báo an toàn.

Hyundai Accent 2024 bắt đầu được sản xuất tại Ấn Độ

Danh sách các tính năng ADAS nổi bật của Hyundai Accent 2024 bao gồm: Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo va chạm với ô tô/ người đi bộ/ người đi xe đạp ở phía trước, Cảnh báo va chạm ở giao lộ, Cảnh báo va chạm tại điểm mù, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo lệch làn, Cảnh báo tài xế mất tập trung, Cảnh báo mở cửa xe an toàn, Kiểm soát hành trình thông minh với Stop & Go, Hỗ trợ theo làn, Đèn pha tự động, Cảnh báo xe phía trước khởi hành, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Đáng chú ý, Accent thế hệ tiếp theo sẽ đi kèm với nhiều tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc. Một trong số đó có thể kể đến như Ghế trước có thông gió & sưởi tiện lợi. Ngoài ra còn có màn hình cỡ lớn đặt nổi trên bảng táp-lô là sự kết hợp của cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình cảm ứng. Mỗi màn hình này có kích thước 10,25 inch. Màn hình thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Cùng với đó là bề mặt cảm ứng để điều chỉnh hệ thống điều hòa khá tiện nghi.

Đặc biệt, trải nghiệm âm thanh trên Hyundai Accent mới được hứa hẹn là tốt nhất phân khúc với hệ thống Loa Bose Premium 8 loa.

Ngoài ra, Hyundai còn cung cấp rất nhiều tính năng hiện đại cho Accent 2024 bao gồm cửa sổ trời, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, camera 360 độ và màn hình HUD.

Về thiết kế ngoại thất, Hyundai Accent 2024 được thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế từ Elantra toàn cầu. Ở phía trước, bây giờ chúng ta thấy ngôn ngữ thiết kế tham số của Hyundai trong lưới tản nhiệt của Accent mới. Hai bên là cụm đèn pha LED. Phía trên là dải đèn LED định vị ban ngày trải dài toàn chiều rộng mui xe.

Hai bên thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi sắc nét và mâm xe hợp kim 16 inch mới với thiết kế khá ấn tượng. Đường mái dốc nhẹ về phía sau được lấy cảm hứng từ chiếc Elantra lớn hơn. Cụm đèn hậu trải dài toàn chiều rộng đuôi xe theo đúng xu hướng thiết kế ngày nay.

Về hệ truyền động, Hyundai sẽ cung cấp cho người mua lựa chọn giữa động cơ xăng 1.5L MPi hút khí tự nhiên mạnh 113,4 mã lực/144 Nm và động cơ xăng tăng áp 1.5L Gdi mạnh 158 mã lực/253 Nm (cao nhất trong phân khúc). Các lựa chọn hộp số có thể là CVT 8 cấp hoặc DCT 7 cấp cùng với hộp số sàn 6 cấp.

Hyundai Accent 2024 sẽ được gia tăng kích thước, dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm và có chiều dài cơ sở dài hơn 70 mm. Hyundai Accent mới có thể tích cốp rộng nhất phân khúc đạt 528L, tăng gần 50L so với trước đây.

Theo Autodaily.vn