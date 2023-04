Hyundai Sonata 2024 tạo sức hút đặc biệt trong lần đầu ra mắt công chúng

Được giới thiệu tại Triển lãm Di động Seoul 2023 (Seoul Mobility Show 2023) đang diễn ra ở Hàn Quốc, Hyundai Sonata 2024 nhận được sự quan tâm lớn của giới mộ điệu nhờ thiết kế mới sắc sảo hơn, đi kèm nhiều trang bị tiên tiến.

Mặc dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng Hyundai Sonata 2024 được đánh giá là màn “đại tu” về thiết kế với những thay đổi đáng kể ở cả mặt trước và phần đuôi xe. Áp dụng triết lý thiết kế Sensuous Sportiness của thương hiệu, Sonata 2024 lấy cảm hứng từ Kona thế hệ thứ hai với việc sử dụng dải đèn LED trải dài toàn chiều rộng ở phía trước. Đèn pha chính được ẩn trong phần trên của hốc hút gió hai bên.

Cụm lưới tản nhiệt rộng hơn cùng các đường nét thiết kế sắc sảo và ấn tượng hơn. Chưa hết, xe còn có nắp ca-pô cơ bắp hơn với những dường gân dập nổi khỏe khoắn.

Vòng ra phía sau, xe được trang bị phần nắp cốp mới, cụm đèn hậu LED mới thanh mảnh được nối liền với nhau bằng một thanh đèn LED. Nhìn chung, diện mạo mới của Hyundai Sonata 2024 trông sắc nét và thể thao hơn, dễ dàng chinh phục những khách hàng trẻ năng động.

Di chuyển vào bên trong, nội thất của Hyundai Sonata 2024 cũng nhận được những nâng cấp đáng chú ý. Thay đổi rõ ràng nhất phải kể đến cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, cả hai đều đặt trong một màn hình cong đặt nổi. Đặc biệt, phiên bản 2024 có cần số bố trí sau vô-lăng.

Bên cạnh vẻ ngoài bóng bẩy và loạt trang bị tiện nghi ấn tượng, Sonata 2024 còn có một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái và tính năng an toàn tiên tiến bao gồm Hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm khi có phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù, cảnh báo mở cửa xe an toàn, Hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đi theo làn đường, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc và kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go. Người lái giờ đây có thể đỗ xe và lấy xe ra khỏi điểm đỗ từ xa bằng cách điều khiển bằng chìa khóa thông minh.

Hyundai Sonata 2024 được cung cấp 4 lựa chọn hệ thống truyền động, bao gồm động cơ tăng áp 2.5L, động cơ tăng áp 1.6L, động cơ hút khí tự nhiên 2.0L và động cơ 2.0L hybrid (HEV), động cơ LPG 2.0L và động cơ 2.5L tăng áp khác dành riêng cho biến thể N Line.

Sonata N-Line 2024 là lựa chọn hoàn hảo dành cho những khách hàng trẻ muốn sở hữu một mẫu xe hầm hố hơn nhờ được trang bị cản trước lớn hơn, mâm xe 19 inch độc quyền, cánh gió sau và hệ thống ống xả kép thể thao.

Bên trong cabin, Sonata N-Line 2024 nổi bật với những đường chỉ khâu màu đỏ và một số tính năng để nâng cao hiệu suất bao gồm: Active Sound Design, Launch Control, N Powershift và rev matching.

Sau khi ra mắt thị trường quê nhà, Hyundai Sonata 2024 sẽ được giới thiệu tới thị trường toàn cầu vào cuối năm nay.

Theo autodaily.vn