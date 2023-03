Lốp quá non hơi nguy hiểm như thế nào?

Nhiều tài xế chủ quan khi thường xuyên điều khiển phương tiện trong tình trạng lốp xe ô tô bị non hơi mà không biết nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Nguyên nhân dẫn đến lốp xe bị non hơi

Tình trạng non hơi ở lốp xe ôtô có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính:

Nguyên nhân đầu tiên: Lốp ôtô non hơi có thể do phần mép vành xe bị hở do han gỉ hoặc lớp sơn lót bị bong ra. Hoặc người lái thường xuyên điều khiển xe trong các điều kiện khắc nghiệt như: ngập nước, đường nhiều sình lầy… sẽ khiến vành xe nhanh bị han gỉ. Từ đó gây ra khoảng hở giữa lốp và vành nên hơi sẽ bị xì ra ngoài.

Nguyên nhân thứ hai: Vành xe bị méo do va chạm hay do khi thay lốp không đúng kỹ thuật cũng khiến hơi trong lốp xe bị thoát ra ngoài. Khi xe bị méo vành, cần căn chỉnh lại để tránh tình trạng lốp xe ô tô non hơi kéo dài.

Những tác hại khi xe vận hành trong tình trạng lốp non hơi

Có thể gây nổ lốp

Một trong những vấn đề có thể gặp phải khi áp suất lốp xe hơi không đủ chính là nổ lốp. Áp suất không đủ sẽ khiến nhiệt tích tụ bên trong lốp và phần thành bên sẽ bị uốn cong rất nhiều. Việc điều khiển xe dưới thời tiết nắng nóng cộng với mặt đường có nhiệt độ cao sẽ khiến lốp bị non hơi, nguy hiểm hơn là nổ lốp xe ô tô dẫn đến mất lái và gây ra tai nạn.

Cần nhiều nhiên liệu hơn

Khi áp suất lốp xe ôtô thấp và không đảm bảo, xe sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn khi vận hành. Khi lốp xe non, không đủ áp suất, xe sẽ cần nhiều năng lượng hơn để có thể di chuyển được.. Việc bơm lốp ô tô đủ áp suất sẽ giúp giảm tiêu hao nhiên liệu một cách hiệu quả.

Ảnh hưởng khả năng xử lý khi vào cua và phanh

Điều khiển xe có lốp hơi non trong những đoạn đường bằng phẳng có lẽ không gây vấn đề nghiêm trọng và các chủ xe cũng khó nhận biết được tình trạng lốp.

Nhưng trong trường hợp xe đi qua những khúc cua, khả năng chịu tải của lốp không đảm bảo nên xe không còn ổn định mà bị mất cân bằng, tròng trành rất khó điều khiển. Như vậy, người lái điều khiển xe non hơi có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho bản thân và hành khách bên trong xe nếu gặp phải vật cản.

Giảm bám đường

Lốp xe là vị trí tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, khi diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường càng lớn thì càng đảm bảo an toàn và dễ dàng di chuyển. Nhưng khi lốp xe ôtô non hơi, khả năng bám đường, khả năng ma sát tiếp xúc giữa xe với mặt đường sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Chính vì vậy, người lái điều khiển xe rất dễ gây ra tình trạng trơn, trượt khi di chuyển, đặc biệt trong thời tiết mưa gió hoặc các nơi mặt đường không đảm bảo sự bằng phẳng.

