Mẫu xe cub giá rẻ được người dùng Thái Lan, Việt Nam săn đón

GPX POPZ 110 2021 hiện đang nổi như cồn tại thị trường Thái Lan và Việt Nam sau khoảng thời gian ra mắt ngắn ngủi. Giờ đây, mẫu xe số giá gần 27 triệu đồng vừa về đại lý Thái Lan khiến Honda Wave Alpha phải cẩn thận dè chừng.

Dòng xe "tân cổ giao duyên" giá rẻ đang được người tiêu dùng Thái săn đón nhiệt tình

Sau khoảng thời gian ra mắt ngắn ngủi, mẫu xe số giá rẻ GPX POPZ 110 2021 đã chính thức về đại lý ở Thái Lan với mức giá 39.500 baht (gần khoảng 27 triệu đồng).

GPX POPZ 110 2021 chính thức có mặt tại đại lý ở Thái Lan.

Nhìn một cách tổng quát về thiết kế, GPX POPZ 110 2021 sở hữu thiết kế pha trộn giữa tính hiện đại và cổ điển, có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe số huyền thoại Honda Super Cub C125. Tuy nhiên, diện mạo của GPX POPZ 110 2021 có phần cá tính và trẻ trung hơn với các tùy chọn màu sắc nổi bật, tem nổi 3D mạ chrome cùng cụm đèn hậu với thiết kế sắc nét.

Dòng xe “tân cổ giao duyên” giá rẻ đang được người tiêu dùng Thái săn đón nhiệt tình.

Không gọn như mẫu tiền nhiệm POPZ 125, POPZ 110 có phần hiện đại hơn khi kích thước đã được nâng lên thành 1880 x 745 x 1070 mm (dài x rộng x cao). Tuy nhiên chiều cao yên và khối lượng xe vẫn được cố định ở mức tối ưu 760 mm và 100 kg.

Bên cạnh hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, tem nổi 3D mạ chrome, cặp đèn lái LED, đèn hậu LED có hình thù sắc cạnh, có trang bị đèn pha ở mặt nạ trước, trong khi đèn xi nhan trước được đưa lên tay lái, GPX POPZ 110 2021 còn gây ấn tượng với kiểu dáng “tân cổ giao duyên” cùng nhiều đường nét thiết kế phá cách, góc cạnh, yên ngồi có phong cách Flexi Seat tương tự như trên siêu phẩm Vespa 946. Yên xe nổi bật với da nâu, có thể dễ dàng tháo rời với yên thép để phục vụ nhu cầu tải hàng.

Để vận hành, GPX POPZ 110 sở hữu khối động cơ dung tích 109cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí.

Ngoài ra, GPX POPZ 110 2021 còn có thêm cụm đồng hồ dạng analog với phần viền được mạ chrome sáng bóng và cặp mâm đa chấu màu trắng với thiết kế thể thao. Hệ thống phanh đĩa trước có đường kính 220 mm, mâm đúc hợp kim 17 inch. Phuộc sau dạng Twin Shock Up có thể điều chỉnh 2 cấp độ.

GPX POPZ 110 có thể là đối thủ nặng ký của Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius trong cùng tầm giá.

Một số trang bị trên chiếc xe có thể kể đến như ổ khóa an toàn với 3 chức năng: khóa điện, khóa cổ, khóa an toàn chống trộm, cần đạp hay baga chở đồ. Bên cạnh đó, nhằm tăng tính an toàn trong quá trình di chuyển, xe còn được trang bị thêm hệ thống phanh đĩa trên bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Thậm chí, mẫu xe số giá rẻ này còn sở hữu khả năng vận hành êm ái nhờ được trang bị cặp phuộc lò xo ở phía sau với kết cầu đi liền với vỏ phuộc.

Cận cảnh mẫu GPX POPZ 110.

Để vận hành, GPX POPZ 110 sở hữu khối động cơ dung tích 109cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Tuy nhiên, khối động cơ trên GPX POPZ 110 2021 đã được tinh chỉnh lại và bổ sung thêm công nghệ phun xăng nhiên liệu Fi giúp tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu và tăng độ ổn định của động cơ. Hiện tại, loạt xe về đại lý Thái Lan đều đã có đủ 5 phiên bản màu sắc bao gồm xanh, cam, đỏ, bạc, xám và đen.

GPX POPZ 110 2021 hiện đang được phân phối chính hãng tại Thái Lan với mức giá 39.500 Bath (gần 27 triệu đồng).

GPX POPZ 110 2021 hiện đang được phân phối chính hãng tại Thái Lan với mức giá 39.500 Bath (gần 27 triệu đồng). Theo một số chuyên gia nhận định, đây là một mức giá vô cùng hấp dẫn đang được người tiêu dùng Thái săn đón nhiệt tình. Còn khách hàng Việt mong muốn xe sẽ sớm về Việt Nam, và khi về nước ta, GPX POPZ 110 có thể là đối thủ nặng ký của Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius.

