Mazda CX5 - SUV 5 chỗ phong cách và thực dụng

Theo thống kê của Mazda Việt Nam, gần 90% khách hàng mua xe SUV là những người đã có gia đình, độ tuổi trung bình từ 25 đến 45 tuổi. Trong đó, đa phần khách hàng lựa chọn Mazda CX-5 bởi đây là mẫu xe “2 trong 1”: vừa thỏa mãn sở thích cá nhân vừa đáp ứng nhu cầu của gia đình.

Tục ngữ có câu “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà” để chỉ ba việc lớn của người đàn ông. Nếu ở thời đại trước, việc “tậu trâu” được xem như việc lớn ưu tiên hàng đầu thể hiện được bản lĩnh, kinh tế của người đàn ông, thì ngày nay, việc sở hữu chiếc xe hơi mang dấu ấn cá nhân đã trở thành một trong những việc lớn mà người đàn ông luôn ưu tiên, đặc biệt là khi đã lập gia đình. Việc sở hữu một chiếc ô tô – vừa là phương tiện di chuyển cho cả gia đình, vừa để gặp gỡ đối tác, làm ăn và tạo dựng hình ảnh chủ sở hữu là điều vô cùng cần thiết.

Đó là lý do vì sao Mazda CX-5 nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng Việt, bởi khó có thể tìm thấy được một mẫu xe khác có thể đáp ứng đầy đủ những tiêu chí trên.

Ngoại thất của Mazda CX-5 nổi bật với vẻ thanh lịch, thể thao nhờ loại bỏ các đường gân cứng nhắc trên thân xe.

Mazda CX-5 - “tay chơi” mang vẻ ngoài điềm tĩnh

Ngoại thất của Mazda CX-5 không hề hầm hố như các đối thủ trong cùng phân khúc mà nổi bật với vẻ thanh lịch, thể thao nhờ loại bỏ các đường gân cứng nhắc trên thân xe. Và chính vẻ “điềm tĩnh” này là lý do khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng vận hành của mẫu xe thương hiệu Nhật. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại.

“Cảm giác lái phấn khích” là cụm từ đã gắn liền với Mazda CX-5 ngay từ khi mới ra mắt. Trải qua nhiều lần nâng cấp động cơ, vận hành và cả thiết kế, “cảm giác lái” vẫn luôn là cốt lõi và kim chỉ nam của mẫu SUV 5 chỗ.

Hộp số tự động 6 cấp là một điểm nhấn khá đặc biệt. Người lái chỉ cần đẩy nhẹ là có thể chuyển số xe mượt mà mà không gặp trở ngại nào. Động cơ SkyActiv-G 4 xi–lanh tiêu chuẩn sản sinh 154 mã lực cùng mô men xoắn lớn 200 Nm giúp người lái dễ dàng chinh phục các điều kiện đường khó đi. Dù là vượt qua vùng trũng, sỏi đá hay leo dốc, xe vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ đặc trưng gầm cao hàng đầu phân khúc (195 mm).

Trải nghiệm của một số người dùng cho thấy, xe có độ nhạy chân ga tốt, vận hành êm và ổn định trong mọi khoảng tốc độ và mọi điều kiện đường xá. Đặc biệt, khi chuyển sang chế độ Sport, xe tăng tốc nhanh, không bị chênh và mất tập trung, cho cảm giác lái thể thao và bám đường như một mẫu sedan. Di chuyển trong khu vực đô thị khá thoải mái, không bị giật cục, không trễ ga. Khi vận tốc dưới 100km/h khả năng cách âm của Mazda CX-5 rất tốt

Khung gầm liền khối (Unibody) cũng là yếu tố quan trọng tăng cường cảm giác lái đằm chắc, ổn định cho mẫu xe. Và để người lái an tâm tận hưởng điều đó, Mazda CX-5 trang bị nhiều cảm biến cùng hệ thống an toàn chủ động thông minh i-Activsense, camera 360 độ giúp người lái quan sát dễ dàng và điều khiển an toàn nhất có thể.

Đổ đèo, lên dốc linh hoạt, hiệu quả nhờ hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus xử lý thân xe khá ổn định, cùng hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc thông minh. Xe tích hợp 6 túi khí an toàn, bảo vệ cả người lái và hành khách tối ưu

SUV 5 chỗ “vừa vặn” cho gia đình

Không gian nội thất Mazda CX-5 thực sự đủ thoải mái cho 5 người. Với cấu trúc gia đình trẻ hiện đại có không quá 4 thành viên phổ biến hiện nay, mẫu SUV 5 chỗ thương hiệu Nhật là lựa chọn hoàn toàn hợp lý.. Bên cạnh đó, với 1.342 lít dung tích cho không gian hành lý, Mazda CX-5 có thể thoải mái phục vụ mọi gia đình trong các chuyến đi xa cần chuyên chở nhiều đồ đạc. Cửa sổ trời của mẫu SUV 5 chỗ tuy chưa phải Panorama nhưng lại phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng và nhiều bụi tại Việt Nam.

Với cuộc sống bận rộn như hiện nay, những giây phút gia đình tụ họp đông đủ để trò chuyện là điều hiếm hoi. Mazda luôn không ngừng phát triển sản phẩm dựa trên những nghiên cứu và thấu hiểu tâm lý người dùng, hãng đã giúp Mazda CX-5 thực hiện tốt “nhiệm vụ” này khi tạo nên không gian yên tĩnh cho cả gia đình trò chuyện vui vẻ cùng nhau trên quãng đường đến trường của các con hay đến công sở của bố mẹ bằng công nghệ cách âm tốt giữa không gian bên trong xe với môi trường bên ngoài.

Bên cạnh đó, việc có ôtô cũng giúp cho cả gia đình đi du lịch trải nghiệm dễ dàng hơn ỏ bất kể thời tiết hay địa điểm nào. Và tất nhiên, với các trang bị như màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch, hệ thống loa Bose cao cấp và các tiện ích giải trí phong phú, càng giúp các chuyến đi trở nên thú vị hơn

Hiện Mazda CX-5 đang được áp dụng chương trình giảm giá đặc biệt từ nay đến hết 30/4/2020 với mức giảm lên đến 85 triệu đồng.

Theo autodaily.vn