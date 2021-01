Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time giá 12 tỷ cho đại gia Việt

Cùng với bản Edition 1 thì G63 AMG Stronger Than Time cũng được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại Việt Nam đưa về khá nhiều. Giá bán được các showroom chào khách ở mức 12 tỷ đồng.

Năm 2019, nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày ra đời của dòng xe G-Class, Mercedes-Benz đã giới thiệu 3 phiên bản G-Class Stronger Than Time gồm G400, G500 và G63 AMG. Biến thể này không được sản xuất giới hạn ở một con số nhất định mà sẽ có một số trang bị khác biệt bản tiêu chuẩn.

Hiện tại, chỉ có G63 AMG Stronger Than Time được đưa về Việt Nam và thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân đi kèm giá bán khoảng 12 tỷ đồng. So với bản tiêu chuẩn chính hãng giá hơn 10,6 tỷ đồng, G63 AMG Stronger Than Time có một số khác biệt.

Ngoại thất xe khác biệt với lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối cùng ốp gương chiếu hậu, bậc cửa, viền ống xả và một số chi tiết trang trí mạ crôm mờ. Ngoài ra, xe còn được trang bị la-zăng hợp kim 22 inch 7 chấu kép hình chữ Y với bề mặt màu kim loại và viền bên trong sơn màu đen mờ. Cùm phanh có màu xám titan khác biệt.

Nội thất bên trong G63 AMG Stronger Than Time khác biệt với logo “Stronger Than Time” gắn trên tay nắm ở ghế phụ, ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp 2 màu xám titan ngọc trai và đen. Các chi tiết trang trí bằng chất liệu carbon siêu nhẹ. tap-lô cũng được bọc da 2 tông màu.

Chiếc G63 “Stronger Than Time” này còn được trang bị tuỳ chọn 2 màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước cho hành khách phía sau.

Phiên bản mạnh nhất là Mercedes-Benz G63 “Stronger Than Time” sử dụng động cơ xăng V8 tăng áp kép, 4.0L, sản sinh công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift TCT.

Xe được trang bị hệ thống treo thể thao thích ứng AMG Ride Control, các chương trình lái dành riêng cho AMG và khoang nội thất sang trọng.

Về kích thước, xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.873 x 1.984 x 1.966 mm. Chiều dài cơ sở 2.890 mm, và nặng 2,56 tấn. Những trang bị tiêu chuẩn nổi bật trên xe bao gồm đèn pha Multi-Beam LED, đèn báo rẽ, đèn phanh đều sử dụng công nghệ LED.

Cụm đèn hậu được thiết kế lại, cản sau của xe cũng trông vạm vỡ hơn. Mercedes-AMG G63 vẫn giữ nguyên bộ phận để bánh xe dự phòng ở ngay cửa sau với chất liệu bằng thép không gỉ.

Thay đổi về phong cách so với phiên bản cũ tiếp tục được thấy ở khoang cabin khi vô-lăng thiết kế hoàn toàn mới, các chi tiết kim loại phong cách nhôm xước, cửa gió điều hoà mới. Mẫu SUV này đi kèm đồng hồ analog phía sau vô-lăng tiêu chuẩn nhưng khách hàng có thể đặt cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch kết hợp với màn hình hiển thị thông tin giải trí 12.3 inch. Phiên bản Stronger Than Time sở hữu 2 màn hình 12,3 inch.

Một số trang bị nổi bật khác gồm hệ thống âm thanh Burmester, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế ngồi chỉnh điện đa hướng chủ động Active Multicontour Seat tích hợp chức năng sưởi ấm và ghi nhớ 3 vị trí, điều hòa tự động ba vùng, hệ thống camera 360 độ.

G63 AMG đời mới được trang bị gói Driver Assistance với hệ thống hỗ trợ phanh chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và giám sát điểm mù. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo liên kết 5 điểm phía sau cho khả năng off-road và xử lý khi vào cua tốt hơn, đồng thời tận dụng tối ưu sức mạnh từ động cơ.

