Môtô cổ điển Honda CB1100 RS giá hơn 500 triệu tại Việt Nam

Khác với phiên bản CB1100 EX sử dụng vành nan hoa 18 inch, CB1100 RS sử dụng vành nhôm đúc 10 chấu 17 inch. Bao bọc bên ngoài là bộ lốp Bridgestone kích thước 120/70 ở phía trước và 180/55 ở phía sau. Do bộ mâm kích thước nhỏ hơn CB1100 EX, khoảng sáng gầm của CB1100 RS giảm đôi chút, chỉ còn 130 mm (trên CB1100 EX là 135 mm).