New Peugeot 3008 ra mắt tại Việt Nam, giá ưu đãi từ 989 triệu đồng

Ngày 26/06/2021, THACO AUTO chính thức giới thiệu New Peugeot 3008 với 2 phiên bản, đi kèm giá bán ưu đãi từ 989 triệu đồng.

Cuối năm 2017, Peugeot 3008 được ra mắt tại Việt Nam - là sản phẩm tiên phong trong thế hệ SUV hoàn toàn mới của thương hiệu Peugeot. Peugeot 3008 cùng line-up sản phẩm Peugeot 2008 - Peugeot 5008 và Peugeot Traveller đều được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Riêng với mẫu xe Peugeot 3008, doanh số đã đạt hơn 7.500 xe, một con số cực kỳ ấn tượng trong phân khúc SUV Châu Âu.

Tiếp nối thành công này, THACO AUTO tiếp tục giới thiệu đến khách hàng mẫu xe New Peugeot 3008 với 2 tùy chọn phiên bản New Peugeot 3008 AL (Allure) và New Peugeot 3008 AT (Active).

New Peugeot 3008 xuất hiện với diện mạo phía trước hoàn toàn mới. Nổi bật nhất có thể kể đến mặt ca-lăng với thiết kế “tràn viền” ra đến phần cản trước của xe.

Cụm đèn trước cũng được thiết kế mới theo ngôn ngữ riêng biệt của thương hiệu với đèn chiếu sáng công nghệ LED tích hợp thấu kính khuếch đại ánh sáng, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao, đèn ban ngày kéo dài dạng nanh sư tử đồng thời cũng đóng vai trò là đèn báo rẽ. Sự kết hợp này ngoài việc tạo ấn tượng còn có công năng giúp phương tiện khác dễ quan sát, gia tăng an toàn khi tham gia giao thông.

Phần dưới cản trước cũng được làm mới với nẹp sơn bạc ánh kim thanh lịch. Đây cũng là một yếu tố đồng bộ trên các sản phẩm SUV Peugeot. Phía hông xe tạo được ấn tượng mạnh nhờ tỉ lệ cân đối của phần giá nóc, mui xe, kính xe, cửa xe và gầm xe, tạo nên một diện mạo thanh lịch, khỏe khoắn. Phía dưới 2 cửa còn được trang trí bởi một nẹp chrome cỡ lớn cùng với bộ vành 18-inch thiết kế phong cách Los Angeles, tô đậm thêm nét năng động cho mẫu SUV đến từ châu Âu. Tay nắm cửa sơn đen và điểm xuyết thanh chrome cũng là điểm nhấn ở phần hông xe, về công năng, 2 tay nắm của cửa phía trước có tích hợp cảm biến chìa khóa thông minh giúp việc mở khóa và ra vào xe trở nên dễ dàng.

Cụm đèn hậu công nghệ LED với hiệu ứng 3D dạng móng vuốt sư tử là điểm tạo ấn tượng ở phía đuôi xe. Cụm đèn thiết kế độc đáo với hộp đèn màu xám khói khiến phía sau xe luôn nổi bật không những khi di chuyển mà còn cả lúc đứng yên, dù cho xuất hiện vào ban đêm hay ban ngày. Tính năng cốp điện thông minh là trang bị tiện ích cực kì hữu dụng trên New Peugeot 3008.

Không gian nội thất trên New Peugeot 3008 duy trì triết lý thiết kế New i-Cockpit cùng các tinh chỉnh nhằm gia tăng tiện nghi cho người dùng. Thiết kế i-Cockpit vốn là đặc trưng của các sản phẩm thương hiệu Peugeot với việc mô phỏng buồng lái máy bay và hướng về phía người lái. Các yếu tố cấu thành thiết kế New i-Cockpit bao gồm vô lăng D-Cut, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3", màn hình cảm ứng trung tâm hướng về người lái, phím chức năng mô phỏng phím đàn piano & cần số điện tử.

So với sản phẩm hiện hữu, màn hình cảm ứng trung tâm trên New Peugeot 3008 được tăng kích thước từ 8“lên 10” nhằm tối ưu trải nghiệm của người dùng. Sự thay đổi này không đơn thuần là gia tăng kích thước mà còn là một bước tiến trong cách hiển thị thông tin. Với màn hình cảm ứng 10" mới, thông tin về hệ thống điều hòa được hiển thị rõ ràng và chi tiết ở 2 cạnh bên, giúp người lái và hành khách luôn dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động (nhiệt độ, mức gió) của hệ thống điều hòa, cũng như dễ dàng truy cập nhanh để điều chỉnh theo ý muốn.

Tiện nghi nội thất trên New Peugeot 3008 được chú trọng với các trang bị: ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi, hàng ghế sau gập 60:40, ghế giữa tích hợp bệ tì tay. Phiên bản AL (Allure) có thêm một số tiện nghi khác như: Ghế hành khách phía trước chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh.

Dung tích khoang hành lý được duy trì như trên thế hệ hiện hữu ở mức 591 lít, và có thể tăng lên 1.670 lít khi gập hàng ghế thứ 2.

Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm EMP2 mới nhất của tập đoàn PSA (nay là Stellantis), New Peugeot 3008 sở hữu kết cấu khung vững chắc nhưng khối lượng giảm đi 70 kg nhờ ứng dụng các công nghệ vật liệu mới. Khung gầm EMP2 mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, ổn định, tiết kiệm nhiên liệu & an toàn hơn. Thép cường độ cao được sử dụng tại kết cấu khung của khoang hành khách với ứng suất chịu tải lớn, đảm bảo độ cứng vững của khoang hành khách trong mọi điều kiện vận hành.

Động cơ được sử dụng trên New Peugeot 3008 là loại tăng áp 1.6L THP (Turbo High Pressure) với mô-men xoắn cực đại 245 Nm đạt được ngay từ vòng tua rất thấp ở mức 1.400 rpm. Đặc tính này giúp xe vận hành mạnh mẽ đồng thời tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 1.6L THP là động cơ đạt giải thưởng động cơ quốc tế của năm trong vòng 8 năm liên tiếp tại hạng mục động cơ dung tích từ 1.4L đến 1.8L. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6-speed) tích hợp công nghệ chuyển số nhanh Quickshift mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Cả 2 phiên bản đều được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng, tùy chọn chế độ lái Advanced Grip Control, hỗ trợ xuống dốc HADC, chế độ lái thể thao & cảnh báo áp suất lốp giúp người lái tự tin điều khiển xe.

Tính năng an toàn trên New Peugeot 3008 bao gồm: 6 túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi 180 độ với giả lập 2 bên, cảnh báo thời gian lái xe, điều khiển hành trình & giới hạn tốc độ. Phiên bản AL có thêm cảm biến đỗ xe phía trước và gói an toàn ADAS bao gồm: Hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ & nhắc nhớ người lái tập trung.

New Peugeot 3008 được giới thiệu với 2 phiên bản New Peugeot 3008 AL (Allure) và New Peugeot 3008 AT (Active) cùng 6 lựa chọn màu sắc. Trong đó, có 3 tùy chọn màu sắc mới là Fusion Orange (Cam Fusion), Emerald Crystal (Xanh Emerald) và Platinum Grey (Xám Platinum).

Tương tự các mẫu xe Peugeot khác đang được THACO AUTO phân phối, New Peugeot 3008 được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm chính hãng.

Từ ngày 26/6/2021, New Peugeot 3008 bắt đầu được trưng bày tại hệ thống showroom/đại lý Peugeot trên toàn quốc và dự kiến giao xe ngay trong tháng 6/2021.

Theo Anh Quân (forum.autodaily.vn)