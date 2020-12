Peugeot 2008 giá từ 739 triệu: Thêm đối thủ cho Kia Seltos, Hyundai Kona

Sự xuất hiện của 2008 giúp Peugeot lấp đầy phân khúc SUV mà trước đó hãng đã có hai sản phẩm là 3008 và 5008. Đồng thời, nhà phân phối Thaco (Trường Hải) cũng tăng sự hiện diện ở mảng B-SUV, bên cạnh KIA Seltos ra mắt cuối tháng 7.

Xe bán ra với hai phiên bản, Active có giá 739 triệu đồng, ngang ngửa với phiên bản cao cấp nhất của Kia Seltos và Hyundai Kona. Còn bản GT Line giá 829 triệu đồng sẽ cạnh tranh thẳng với Toyota Corolla Cross.

Đèn LED kiểu nanh sư tử kéo dài, kết hợp cùng mặt ca-lăng mở rộng trên Peugeot 2008

2008 là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam sở hữu nhận diện thương hiệu mới của Peugeot. Xe tạo điểm nhấn với đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử và hệ thống đèn trước Full LED có hình 3 móng vuốt kế thừa từ hai đàn anh. Lưới tản nhiệt thiết kế to bản, mở rộng với các nan nhỏ chạy ngang.

Phía sau đặc trưng bằng cụm đèn hậu LED 3D, tiếp tục lấy cảm hứng từ 3 móng vuốt sư tử. Để tăng vẻ khỏe khoắn cho Peugeot 2008, nhà sản xuất đã sử dụng các mảng nhựa đen ở bốn góc xe, ốp bên hông hay ống xả đôi, gương chiếu hậu và giá nóc thể thao sơn đen. Bộ vành 5 chấu kích thước 17 inch phay hai màu.

Peugeot 2008 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.770 x 1.530 mm, chiều dài cơ sở 2.605 mm, khoảng sáng gầm xe 175 mm. Để hình dung thì Hyundai Kona ngắn hơn nhưng rộng và cao hơn một chút so với 2008. Số đo của Kia Seltos cũng nhỉnh hơn “tân binh” và Corolla Cross thì vượt trội hẳn do model của Toyota tiệm cận phân khúc C-SUV.

Nội thất lấy cảm hứng từ khoang lái máy bay, đặc trưng ở vô-lăng vát hai cạnh vát, nút bấm mô phỏng phím đàn

Cách bố trí nội thất khá hợp lý giúp không gian bên trong Peugeot 2008 ở mức đủ dùng. Sau khi người lái cao gần 1m7 chỉnh ghế thì đầu gối của người ngồi sau còn cách ghế trước khoảng 20 cm. Trần xe được làm lõm lên trên tạo khoảng không vừa phải. Ghế trước thiết kế ôm, ghế sau chỉ có 2 vị trí có tựa đầu, gờ bước qua cửa hơi cao.

Nội thất Peugeot 2008 được thiết kế theo ngôn ngữ 3D i-Cockpit tương tự 3008 và 5008, lấy cảm hứng từ khoang nội thất máy bay. Phiên bản cao cấp được trang bị đồng hồ dạng kỹ thuật số hiển thị 3D, màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Dãy phím điều khiển mô phỏng phím đàn, vô lăng vát hai cạnh nhỏ gọn.

Là một trong số ít xe trong phân khúc được trang bị phanh tay điện tử nhưng Peugeot 2008 chưa có tính năng hỗ trợ giữ phanh (Auto Hold).

Peugeot 2008 làm sôi động thêm phân khúc B-SUV tại Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt

Peugeot 2008 sở hữu động cơ tăng áp 3 xy-lanh dung tích 1,2 lít, cho công suất tối đa 133 mã lực tại 4.000 - 6.000 vòng/phút, mô-men cực đại 230 Nm tại 1.750 - 3.500 vòng/phút. Phiên bản phân phối tại Việt Nam sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Xe có cảm biến va chạm phía trước và sau, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Phiên bản GT Line có thêm nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù thông minh, 6 túi khí và phanh an toàn chủ động.

Bước vào sân chơi B-SUV đầy sôi động tại Việt Nam, thách thức cho Peugeot 2008 không hề nhỏ để tạo đột phá về doanh số, do xe được định giá cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Nhà phân phối có cơ sở cho điều này với xuất xứ châu Âu, hàm lượng trang bị an toàn cũng nhỉnh hơn.

Trước đó, Kia Seltos hay Corolla Cross mới bán nhưng nhanh chóng nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Số lượng đối thủ của Peugeot 2008 cũng không hề ít bởi ngoài hai cái tên nêu trên còn có Hyundai Kona, Ford EcoSport, Honda HR-V hay MG HS.

Tin liên quan: Chọn xe gầm cao nào với 750 - 850 triệu đồng? Với ngân sách 750-850 triệu đồng bao gồm cả chi phí lăn bánh, người dùng có thể lựa chọn MPV nâng gầm, SUV đô thị hoặc SUV hạng C.

Theo Dân trí