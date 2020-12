Phanh ôtô bị hỏng và những dấu hiệu thường gặp

Việc nhận biết sớm các trường hợp hư hỏng của phanh ôtô sẽ giúp bạn sử dụng xe an toàn và hiệu quả.

Phanh xe hoạt động không ổn định

Xe ô tô hoạt động tốt và an toàn nhất là khi phanh phản ứng một cách trơn chu, ổn định và hiệu quả. Do đó nếu xảy ra trường hợp bàn đạp phanh được giữ trong thời gian dài, lực phanh chỉ xuất hiện trong 1 giây rồi mất thì rất có thể má phanh hoặc đĩa phanh đã bị hỏng.

Để xử lý vấn đề này, bạn cần thay thế đĩa phanh, đồng thời nên thay từng cặp trước hoặc sau, tránh chỉ thay một phía.

Phanh xe phát ra tiếng ồn

Trong quá trình sử dụng phanh, nếu đạp phanh có tiếng kêu ken két phát ra đều đặn thì má phanh đã bị mòn và cần được thay thế ngay.

Ngoài ra, còn xuất hiện trường hợp tiếng kêu không lớn hoặc không xuất hiện liên tục thì nguyên nhân là do chất bẩn, rác đã lọt vào cơ cấu phanh. Vì vậy, bạn nên làm sạch cơ cấu phanh ngay lập tức để đảm bảo an toàn khi sử dụng phanh xe ô tô.

Bạn có thể nhận biết phanh ôtô hư hỏng qua một số dấu hiệu. (Đồ họa: Trang Thiều)

Đạp phanh có cảm giác nặng

Để có thể hoạt động tốt nhất, phanh xe ô tô thường được hỗ trợ bởi trợ lực chân không. Vì vậy, quá trình đạp phanh xe của tài xế sẽ đơn giản, dễ dàng và không hề vất vả.

Do đó, nếu xảy ra trường hợp lái xe đạp phanh có cảm giác nặng thì bộ phận phanh trên xe ô tô của bạn đã gặp vấn đề. Rất có thể là do trợ lực chân không của phanh đã bị hỏng, hoặc là do đường ống dẫn dầu bị tắc.

Phanh xe rung lắc

Trong quá trình sử dụng, phanh xe bị rung lắc là do sự tiếp xúc không đều giữa mặt đĩa và má phanh, bánh xe không cân, má phanh bị mòn không đều hoặc do đĩa phanh bị vênh khi phanh tạo nên.

Điều này vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự an toàn của tài xế và hành khách trên xe. Chính vì vậy, bạn nên đưa xe đến các gara để sửa chữa và bảo dưỡng lại đĩa phanh ngay khi phát hiện dấu hiệu trên.

Xe bị lệch khi đạp phanh

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xe lệch khi đạp phanh ô tô là do lực phanh tác động lên các bánh xe không đồng đều. Nguyên nhân là một trong số chúng đã dính dầu, khe hở má phanh tang trống không đều, đường dẫn dầu bị tắc cục bộ…

Trong trường hợp này, nếu bạn không đưa xe đến gara để sửa chữa mà tiếp tục vận hành thì có khả năng cao sẽ khiến xe bị lật trong các tình huống phanh gấp ở tốc độ cao, hoặc vào cua.

Xe không dừng khi sử dụng phanh

Lỗi này xảy ra thường liên quan đến phanh tang trống, xuất phát từ việc cần đẩy piston xy-lanh chính bị cong, khô dầu hoặc lọt khí trong hệ thống phanh, má phanh quá mòn…

Tình trạng này có thể xử lý bằng cách sửa chữa piston xy-lanh, thay má phanh mới hoặc thêm dầu phanh tang trống. Nếu không chú ý kiểm tra và sửa chữa, hậu quả rất khó lường khi bạn di chuyển.

Theo Laodong