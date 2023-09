Toyota Highlander 2024 thêm phiên bản mới thể thao hơn, tăng giá bán

Bước sang phiên bản 2024, Toyota Highlander nhận được phiên bản Nightshade mới đậm chất thể thao hơn thay thế cho phiên bản Bronze Edition trước đó, trong khi phiên bản L cơ sở đã được loại khỏi dòng sản phẩm.

Toyota vừa công bố những cập nhật dành cho Toyota Highlander 2024 tại thị trường Mỹ. Theo đó, phiên bản cơ sở đã không còn nữa, đồng thời phiên bản Bronze Edition cũng được loại bỏ khỏi dòng sản phẩm và được thay thế bởi phiên bản Nightshade cuốn hút hơn.

Với việc bỏ đi phiên bản L tiêu chuẩn đã khiến giá bán của Toyota Highlander 2024 tăng so với phiên bản tiền nhiệm. Ở phiên bản 2024, biến thể cơ sở của Toyota Highlander sẽ là LE có giá từ 39.120 USD (giá chưa bao gồm phí vận chuyển 1.395 USD). Mặc dù Toyota Highlander LE 2024 chỉ tăng giá 300 USD so với phiên bản tiền nhiệm nhưng điều đó có nghĩa là Highlander bản cơ sở hiện có giá cao hơn 2.700 USD so với phiên bản 2023.

Tin vui cho những người mua Highlander là phiên bản đặc biệt của mẫu xe này hiện rẻ hơn so với năm ngoái. Cụ thể, phiên bản Bronze Edition của năm 2023 đã được thay thế bằng phiên bản Nightshade. Có sẵn trên các biến thể LE và XLE của Highlander hybrid, gói Nightshade bổ sung thêm chút dư vị “bóng tối” cho dòng sản phẩm và có giá khởi điểm từ 41.720 USD.

Khách hàng có thể lựa chọn các màu sơn ngoại thất gồm Cement, Wind Chill Pearl, Midnight Black, hoặc Ruby Flare Pearl. Bất kể là màu sơn nào thì các phiên bản Nightshade đều được trang bị mâm xe 18 inch 5 chấu màu đen, lưới tản nhiệt màu đen, ốp gương chiếu hậu màu đen, tay nắm cửa màu đen, huy hiệu phía sau màu đen, cánh lướt gió phía sau màu đen và ăng-ten vây cá mập màu đen. Riêng ở phiên bản XLE Nightshade còn có thanh giá nóc màu đen.

Bên trong cabin, các phiên bản Nightshade có ghế bọc vải màu đen hoặc ghế Softex hai tông màu màu đen với các chi tiết vải dập nổi độc đáo và đường khâu tạo điểm nhấn màu bạc. Đối với phiên bản XLE Nightshade được trang bị tiêu chuẩn ghế trước có sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và 2 ghế ngồi độc lập ở hàng ghế thứ hai.

Bên cạnh đó, màn hình cảm ứng 8inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây là trang bị tiêu chuẩn trên các bản Nightshade. Tuy nhiên, những khách hàng chọn mẫu XLE có thể chọn màn hình cảm ứng 12,3inch lớn hơn.

Gói Nightshade chỉ có trên các mẫu xe Highlander được trang bị hệ truyền động hybrid của Toyota. Hệ truyền động này là sự kết hợp của động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.5L với hai động cơ điện tạo ra công suất 243 mã lực.

Ngoài ra, người mua có thể lựa chọn động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng 2.4L, tạo ra công suất 265 mã lực. Cả hai tùy chọn động cơ này đều không thay đổi so với phiên bản 2023.

Theo Trang Nguyễn (forum.autodaily.vn)