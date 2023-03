Toyota Hilux trở lại Việt Nam, giá tăng mạnh

Mẫu bán tải trở lại thị trường nhưng chỉ bản 2.4 4x2 AT giá 852 triệu đồng có hàng, giá tăng gần 180 triệu cùng một số nâng cấp.

Toyota Hilux đã bán trở lại nhưng mỗi đại lý chỉ có vài xe giao cho khách, thuộc phiên bản dẫn động 1 cầu, số tự động (2.4 4x2 AT). Toyota cũng thông báo giá chính thức cho phiên bản này là 852 triệu đồng, tức tăng 178 triệu đồng so với bản cũ.

Hilux vẫn giữ hình thức nhập khẩu Thái Lan. Mức giá tăng mạnh của bản Hilux 2.4 4x2 AT đi kèm một số nâng cấp mới.

Hilux bản động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5 tại một đại lý Toyota ở Bắc Giang. Ảnh: Trung Kiên

Động cơ dầu 2.4 của Hilux mới vẫn giữ nguyên như bản cũ, cho công suất 147 mã lực tại vòng tua máy 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600-2.000 vòng/phút nhưng tiêu chuẩn khí thải đạt mức 5 (bản cũ mức 4) theo yêu cầu của Chính phủ đối với ôtô mới bán ra từ đầu 2023.

Hồi năm 2022, hãng Nhật ngưng nhập Hilux vì lo ngại nguồn cung dầu diesel đạt chuẩn sử dụng cho động cơ với tiêu chuẩn khí thải Euro 5 còn hạn chế tại Việt Nam. Với bản Hilux mới mở bán trở lại lần này, Toyota khuyến cáo khách hàng sử dụng loại dầu DO 0,001S-V để tối ưu hiệu quả hoạt động của động cơ.

Giá tăng của Hilux còn đến từ nâng cấp ở ngoại thất như đèn pha từ halogen lên dạng LED thấu kính kèm định vị ban ngày. Hệ thống âm thanh bên trong xe tăng từ 4 lên 6 loa.

Những trang bị khác trong mẫu xe bán tải của Toyota vẫn giữ nguyên như ghế bọc nỉ, chỉnh cơ, màn hình giải trí 7 inch kết nối điện thoại thông minh...

Các đại lý cho biết, những phiên bản khác của Hilux như 2.4 MT một và hai cầu, 2.8 hai cầu cũng sẽ được bán trong thời gian tới nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Mức giá 852 triệu đồng của Toyota Hilux 2.4 4x2 AT cao hơn nhiều bản một cầu, ngang ngửa bản hai cầu số tự động của các đối thủ như Ford Ranger bản XLT 2.0 4x4 AT 830 triệu đồng, Isuzu D-Max 1.9 Type Z 4x4 AT 850 triệu đồng.

Theo Phạm Trung/VNE